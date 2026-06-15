تفکیک خلية إرهابية في جنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المديرية العامة للاستخبارات في سيستان وبلوشستان في بيان: عقب سلسلة من العمليات الاستباقية التي نفذتها قوات الاستخبارات في مقرها العام، وبفضل الله تعالى، وفي أقل من عشرة أيام، وبعد تدمير أربع خلايا مرتزقة تابعة لأعداء الوطن، تم تحديد خلية منظمة وخلية مراقبة تابعة لجماعات إرهابية تكفيرية، مرتبطة بأجهزة استخبارات العدو الأمريكي الصهيوني، وتم القبض على أربعة من عناصر العمليات والتجسس التابعة لهذه الخلية، وذلك قبل أي عمل تخريبي، بمشاركة عملياتية من مقر الشهيد سجاد التابع للحرس الثوري.

ويضيف البيان: كُلِّف هؤلاء المرتزقة، الذين كانوا يعملون تحت غطاء جماعات إرهابية تكفيرية متمركزة في المنطقة، بتحديد كبار القادة العسكريين ومقرات الشرطة والحرس الثوري الإيراني في المناطق الجنوبية من المحافظة لتنفيذ أعمال إرهابية، والتخطيط لعمليات تخريبية وإرهابية ضد البنية التحتية المدنية والخدمات المقدمة للسكان في راسك وكونارك وشابهار، وتهريب الأسلحة والذخائر لفرق أخرى في المدن الجنوبية، وتوفير التدريب العسكري للمجندين الجدد.

ويذكر البيان: أن للإرهابيين الموقوفين سجلاً موثقاً في العمليات الإرهابية في المحافظة عام ١٤٠٤ هـ، وقد عُثر على ٩ بنادق كلاشينكوف و٢٠٠٠ طلقة في أحد المخابئ التابعة للفريق المذكور، وتم ضبطها.

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