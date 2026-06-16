قاليباف ونبيه بري يؤكدان على مسؤولية أمريكا في وقف الحرب في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "النشرة" الإخباري اللبناني، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، تم خلاله بحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وكذلك المسارات السياسية والميدانية المرتبطة بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ووفقاً للتقرير المنشور، خُصص جزء كبير من هذا الحوار للبند المتعلق بإنهاء حرب الكيان الصهيوني ضد لبنان في إطار التفاهم الأخير.

وأكد بري و قالیباف خلال هذه المكالمة أن على الولايات المتحدة الأمريكية، والأطراف الضامنة لهذه المذكرة، وكذلك المجتمع الدولي، أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه تنفيذ بنود الاتفاق.

وشدد الجانبان أيضاً على ضرورة إجبار الكيان الصهيوني على إنهاء الحرب ضد لبنان، ووقف تدمير القرى، واحترام سيادة لبنان، والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة.

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