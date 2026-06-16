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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٥:٢٠ م

وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية المقيمين في طهران يلتقي وزير الخارجية الإيراني

وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية المقيمين في طهران يلتقي وزير الخارجية الإيراني

اجتمع وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية المقيمين في طهران مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش اجتماع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران، بعد ظهر يوم الثلاثاء، التقى وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وناقشوا معه مختلف القضايا.

وخلال هذا اللقاء القصير، قدّم سفيرا أوروغواي والبرازيل قميصي منتخبي بلديهما لكرة القدم إلى وزير الخارجية الإيراني، في لفتة رمزية تعكس الحماس الجماهيري الذي ساد منافسات كأس العالم.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة بين إيران ودول أمريكا اللاتينية، ومثنيًا على مبادرة سفيري البرازيل وأوروغواي، ومؤكدًا على أهمية دور الدبلوماسية الرياضية في تعزيز العلاقات بين الدول.

/انتهى/

رمز الخبر 1971631
جواد ماستری فراهانی

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