  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٤٢ م

تراجع مخزون النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983

تراجع مخزون النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983

تراجعت مخزونات النفط الخام الاستراتيجية في ​الولايات المتحدة​ إلى أدنى مستوى منذ عام 1983، في ظل استمرار إدارة ترامب في ضخ المزيد من النفط المخصص لحالات الطوارىء، للحد من تداعيات الحرب علی إيران واحتواء ارتفاع أسعار الطاقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأظهرت بيانات فيدرالية صدرت الاثنين سحب 8.9 مليون برميل إضافية خلال الأسبوع الماضي، ليتراجع حجم الاحتياطي إلى 340.3 مليون برميل من النفط الخام المخصص للطوارئ، متجاوزا المستوى المتدني المسجل في يوليو 2023 عقب الحرب في أوكرانيا.

وبذلك انخفض الاحتياطي بنحو 75 مليون برميل، أي ما يعادل 18 بالمئة، منذ اندلاع الحرب الصهيوأمريكية علی إيران في أواخر فبراير، ليستقر عند مستوى يقل عن نصف طاقته الإجمالية.

ويعد هذا أدنى مستوى يسجله الاحتياطي منذ يوليو 1983، عندما كانت إدارة الرئيس رونالد ريغان تعمل على بنائه للمرة الأولى، في ظل اقتصاد أميركي أصغر حجما.

وأصبح الاحتياطي النفطي الاستيراتيجي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها إدارة ترامب للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين والشركات ودعم استقرار الأسواق.

ورغم أن الحكومة الأميركية ستضطر إلى إعادة تكوين المخزون في وقت لاحق، فإن توقيت عمليات إعادة الشراء قد يتزامن مع موسم الأعاصير، ما يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات في حال تعرض الإنتاج أو حركة التصدير لأي اضطرابات مفاجئة.

/انتهى/

رمز الخبر 1971629

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات