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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٥:٠٣ م

بورصة طهران تحقق رقمًا قياسيًا؛ المؤشر الرئيسي يصل إلى 5.15 مليون نقطة

بورصة طهران تحقق رقمًا قياسيًا؛ المؤشر الرئيسي يصل إلى 5.15 مليون نقطة

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة طهران في نهاية تداولات اليوم بأكثر من 50 ألف نقطة ليصل إلى مستوى 5 ملايين و151 ألف نقطة، وتجاوزت قيمة التداولات 420 ألف مليار تومان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن بيانات تداول بورصة طهران، أن سوق المال شهدت في نهاية تعاملات اليوم (17 يونيو 2026) ارتفاعاً في المؤشرات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بمقدار 50,839 نقطة ليصل إلى 5,151,088 نقطة. كما ارتفع مؤشر "الوزن المتساوي" بمقدار 365 نقطة ليستقر عند مستوى 1,352,262 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة 152,422 ألف مليار تومان. كما تم خلال تداولات اليوم تنفيذ أكثر من مليون و12 ألف صفقة.

وبلغت قيمة التداولات 420,743 مليار تومان، وبلغ حجم التداول 83.5 مليار سهم وأوراق مالية.

/انتهى/

رمز الخبر 1971665

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