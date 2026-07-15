قاليباف: علينا أن نكون مستعدين دائما للحرب وتقديم أرواحنا للحفاظ على أمن بلادنا

وافادت وكالة أنباء مهر، أصدر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بيانًا توضيحيًا اليوم (الأربعاء) بشأن الحرب والتطورات الراهنة، قال فيه: في هذه الأيام، ومع تجدد نيران الحرب، تُطرح تساؤلات بين الناس ومختلف الفئات، ويجيب كلٌّ منهم عنها من وجهة نظره. هل نسعى إلى الحرب؟ هل ستنتهي الحرب وظلالها؟ هل يمكننا تحقيق أهدافنا عبر المفاوضات؟ في ظل مواجهة أمريكا الناكثة للعهود، ما جدوى المفاوضات؟ وفي نهاية المطاف، السؤال الأهم هو: كيف نستعيد حقوقنا وننتصر في هذه الحرب؟

وأضاف: إذا نظرنا إلى هذه القضية من منظور المصالح الوطنية والأمن القومي، بعيدًا عن أي منظور حزبي، فسنتمكن من الوصول إلى إجابات واضحة ودقيقة. أولًا، يجب أن ندرك أننا نخوض حربًا وجودية مع أمريكا، هدفها ليس فقط إسقاط النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها المؤسسة الرئيسية للجبهة اليمينية، بل أيضًا تمزيق أوصال وطننا الحبيب إيران. لم تتغير استراتيجية هذا العدو.

يجب أن نكون دائمًا على أهبة الاستعداد للمعركة، وأن نستخدم أدوات الدبلوماسية والتفاوض.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: ثانيًا، كما ذكرت مرارًا، تسعى أمريكا إلى ضرب إيران وتعزيز مصالحها كلما سنحت لها الفرصة، وهذا لا يقتصر على الحرب أو التفاوض أو حتى على الرئيس الأمريكي الحالي. لذا، يجب أن تستند نظرتنا إلى الحرب أو التفاوض إلى المصالح والأمن القومي، وأن تكون واقعية وطويلة الأمد. لذلك، ليس أمامنا خيار سوى الاعتماد على قوتنا الذاتية وتعزيزها. ثالثًا، لقد أحبطت المقاومة الموحدة للشعب الإيراني وقواتنا المسلحة هذه الخطة الشريرة للعدو في حرب الأربعين يومًا، وأجبرته على طلب وقف إطلاق النار والتفاوض، لكن هذا بالتأكيد لم يغير استراتيجيته الخاطئة. لطالما اتسمت أمريكا بطابعها المتعجرف، ولن تقبل أبدًا بإيران قوية.

وأضاف: "مع هذه الافتراضات، علينا الإجابة عن الأسئلة المطروحة. لم نرحب بالحرب قط، ولن نرحب بها، ولكن يجب أن نكون دائمًا على أهبة الاستعداد للمعركة، وأن ندافع عنها حتى الموت حفاظًا على أمننا ومصالحنا الوطنية. إضافةً إلى ذلك، يجب علينا أيضًا استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتوطيدها."

إذا لم تستفد إيران من المذكرة، فلا مبرر لنا للالتزام بهذا التفاهم

وتابع قاليباف بيانه التوضيحي للشعب الإيراني قائلاً: إن المذكرة ذات مغزى عندما تكون بنودها سارية المفعول. وإلا فإذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تستفيد من هذا النص، فلا مبرر لنا أيضاً للالتزام بهذا التفاهم القائم على مبدأ العين بالعين الذي سبق أن ذكرته. وكما نشهد هذه الأيام، فإن قواتنا المسلحة تتمتع بحرية كاملة في العمل كالمعتاد لمواجهة عدوان العدو.

يمارس العدو ضغوطاً للتعويض عن هزيمته

وأوضح رئيس السلطة التشريعية، قائلاً: على عكس حرب الأيام الاثني عشر، أغلقنا مضيق هرمز بشكل صحيح في حرب الأيام الأربعين، لأنه تسبب في انعدام الأمن وهدد أمننا القومي. واليوم، يكمن أمننا القومي في الحفاظ على "الترتيبات الإيرانية" في مضيق هرمز وضمان أقصى قدر من المرور الآمن وغير الضار للسفن التجارية عبر هذا الممر المائي لتحقيق الأمن لإيران.

وأضاف: ما هي الخطوات التي اتبعناها للوصول إلى هذا الموقف؟ مع بدء الحرب المفروضة الثالثة في مارس، مارست قواتنا المسلحة سيطرتها على المضيق. وخلال المفاوضات، أدرجنا أيضًا مقاومة إيران وترتيباتها بشأن مضيق هرمز في المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وجعلناها أداةً لتنفيذ البنود الأربعة الأخرى من مخرجات المذكرة. والآن، وقد وصلنا إلى مرحلة تنفيذ المذكرة، تسعى الولايات المتحدة، العاجزة قانونيًا ودبلوماسيًا، إلى إضعاف الترتيبات الإيرانية بالقوة، لكننا، انطلاقًا من الإنجاز الذي حققناه في المذكرة، يجب أن نقف صفًا واحدًا حتى تتحقق حقوق الأمة. يمارس العدو ضغوطًا للتعويض عن هزيمته، لكن إيران، مستندةً إلى قوتها، لن تسمح بفرض إرادته.

يجب أن نكون قادرين على التنسيق بين الأسلوبين العسكري والدبلوماسية

وأكد قاليباف، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الأسلوبين العسكري والدبلوماسية، قائلًا: "لا ينبغي أن نخشى الحرب أو التفاوض؛ فكلاهما وسيلتان لحماية المصالح الوطنية. والتفاوض في هذه المرحلة، كما ذكرت مرارًا، ليس مرادفًا للتسوية، بل هو، إلى جانب الحرب، جزء من استراتيجية المقاومة وحماية المصالح الوطنية. هذا التنسيق والاستخدام الشامل للأدوات الدبلوماسية والدفاعية ليس واجبًا فحسب، بل ضرورة حتمية لحماية إيران الحبيبة. إن فصل هذين الأسلوبين واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي. نحن نواجه أعظم قوة مادية في العالم في حرب معقدة، وقد حققنا فيها إنجازات عظيمة؛ لذا، يجب أن يكون تفكيرنا وأفعالنا على نفس القدر من العظمة والتعقيد والمرونة."

وتابع قائلًا: "يمكن تطبيق هذا المثال على لبنان، ورفع العقوبات، ومستقبل القواعد الأمريكية في المنطقة، وانتقام الإمام الشهيد وشهداء هاتين الحربين المفروضتين."

إن تحديد استخدام أدوات الحرب والمفاوضات من اختصاص قائد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة

ذكّر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الشعب الإيراني في بيان توضيحي: إن سبيل النصر وتحقيق حقوق الأمة في هذه الحرب والظروف الحساسة يكمن في اتباع توجيهات القيادة والتحرك وفق خارطة طريق دقيقة تقوم على المقاومة والعقلانية والاستخدام الأمثل لجميع القدرات الدفاعية والدبلوماسية لفرض الإرادة على العدو وتقليل التداعيات الاقتصادية للحرب على الشعب.

وأضاف: إن الحد الفاصل بين الحرب والتفاوض مع العدو يُحدد بناءً على الأمن القومي والمصالح الوطنية، وتحديد استخدام كل أداة من هذه الأدوات، وفقًا لمتطلبات الزمان والظروف، من اختصاص قاىد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وعلينا جميعًا واجب السعي نحو الحرب أو الدبلوماسية أو كليهما، وفقًا للمهمة التي يحددها نائب ولي العصر (عج).

وأشار قاليباف: "انطلاقًا من هذا، أدعو جميع أبناء الشعب الإيراني، بغض النظر عن آرائهم وميولهم، إلى الحفاظ على الوحدة امتثالًا لأوامر قائد الثورة، والتواجد في الميدان، وإظهار هذا الحضور والوحدة للأعداء. نعلم جميعًا أن أمامنا طريقًا وعرًا. لقد هددونا بالفعل بالسفن والهجمات الجوية والبرية، ورأوا النتائج، لذا لا ينبغي أن نخشى تهديدات العدو.

من المؤكد أننا سنثأر لدم شهيدنا السيد

وتابع رئيس السلطة التشريعية هذا البيان مؤكدًا: "كما يجب ألا نلتفت إلى الأخبار التي ينشرها البعض لإثارة ندمكم على الطريق الذي سلكتموه، أو اليأس من المستقبل، أو انعدام الثقة في خدام الوطن. إن العدو متعطش لليأس والخوف والخلاف وانعدام الثقة المتبادلة." إن دعمكم وثقتكم بالجنود في ميادين الدفاع والدبلوماسية والخدمة سيمنحهم بلا شك التفوق على العدو. اطمئنوا أنهم ضحوا بأرواحهم لضمان أمنكم ومصالح إيران الوطنية، وبفضل الله، وباتباع توجيهات قائد الثورة والنهج المرسوم، سترون ثمرة هذه الثقة والدعم.

وأضاف: إن وجودنا اليوم على هذه المنصة القوية في مضيق هرمز هو ثمرة نفس القوة التي بناها الشعب لنا، ونحن على يقين بأننا سنثأر لدم سيدنا الشهيد، وليعلم العدو أننا لن نتخلى عن تلبية مطالبنا.

لقد قضيت حياتي في قتال العدو، ولا أخشى قتاله ولا الافتراءات والتهديدات

واستكمل رئيس مجلس الشورى الإسلامي هذا البيان بالتذكير: خلال الحرب المفروضة الثالثة، كنتُ في ميادين الدفاع وفي الحرب الإعلامية ضد مخططات العدو. وبعد ذلك، كنتُ حاضرًا في خنادق... الدبلوماسية مع الإلمام بجميع المشاكل والدمار، ولم أتهرب قط من عبء المسؤولية.

مؤكداً أن هدفي هو رفع شأن إيران، والتي هي أغلى من الحياة، بتوجيه من قاىد الثورة، قال: لقد قضيت حياتي في قتال العدو، ولا أخشى قتاله، ولا أخشى الافتراءات، ولا التهديدات، ولا الدمار، وأرغب في الانضمام إلى رفاقي وقائدي الشهيد في هذا الدرب.

لقد بذلنا دماءنا دفاعاً عن هذا الوطن / والرد على المجرم حتمي

وفي بيان توضيحي موجه إلى الشعب الإيراني، قال قاليباف: أخيراً، إلى أهل جنوب بلادي الذين يقفون على خطوط المواجهة هذه الأيام، أقول إنني منذ نعومة أظفاري حملت السلاح وقاتلت إلى جانبكم، إخوتي وأخواتي الأعزاء. أنتم أعزاء على حياة إيران. لقد ضحينا بحياتنا ألف مرة من أجلكم. في أهم سنوات شبابي، استضفتموني أنا وعائلتي على موائدكم الكريمة في مناطق العمليات الجنوبية. لن أنسى ذلك أبداً. دفء حبكم ومودتكم لأبناء وطننا ولإيران.

وأضاف: "اعلموا أننا ملتزمون بكلمتنا، فقد نذرنا أرواحنا للدفاع عن هذا الوطن. وبفضل الله، اعلموا أن نصر إيران الحبيبة قريب، وأن مقاومتكم التاريخية ستدوم".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذا البيان: "أيها الشعب الإيراني الكريم! ثقوا بأن الغضب الذي تحملوه والوحدة الفريدة في الميدان ستضمن لنا النصر. فنحن لا نخشى التهديدات والحرب مع العدو فحسب، بل سنرد، بتوجيه من قائد الثورة، رداً حاسماً على هذه الجرائم التي يرتكبها العدو المجرم".