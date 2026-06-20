لجنة الامن القومی الایرانی: سنتابع تنفيذ شروط قائد الثورة الواردة في مذكرة التفاهم حتى النهاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بيانًا أعلنت فيه أنها، مع عدم ثقتها المطلقة بالأعداء، تعتبر مذكرة تفاهم إسلام آباد بمثابة خارطة طريق جديدة للأمن الإقليمي والدولي، وأنها، انطلاقًا من واجبها الرقابي، ستتابع بدقة وتطالب بتنفيذ شروط القيادة الثورية حتى النهاية.

فيما يلي نص بيان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ

(آل عمران - ١٧٣ و١٧٤)

يا شعب إيران المخلص!

إن وقوفكم على درب الحق ومقاومة ظلم المتطرفين والمتآمرين أثبت أن الثقافة والحضارة الإيرانية متجذرة في تعاليم الإسلام السامية؛ مقاومةٌ استقطبت اليوم إعجاب العالم.

ما زلنا ننعى القائد والإمام الشهيد الذي ضحى براحته من أجل سلامة الأمة الإيرانية الحبيبة والأمة الإسلامية العريقة؛ ومع ذلك، نؤمن أن نهج هذا الرجل العظيم وتقاليده مدرسة إنسانية ستبقى تعاليمها ركيزة حركة ومقاومة الإيرانيين.

يسرّنا اليوم أن نرى أعداء إيران الموحدة ذوي النوايا الخبيثة قد ارتكبوا خطأً فادحاً في حساباتهم، وفشلوا في تحقيق أهدافهم الخبيثة. لقد شهد العالم كيف أن إيران الإسلامية، بشجاعة وحزم، وضعت المعتدين المتطرفين عند حدّهم، وأدركتهم أنه لا خيار أمامهم سوى قبول الهزيمة والخضوع للأمة الإيرانية العظيمة والمتحضرة.

إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، مع عدم ثقتها المطلقة بالأعداء، تعتبر "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بمثابة خارطة طريق جديدة للأمن الإقليمي والدولي، وانطلاقاً من واجب مجلس الشورى الإسلامي الرقابي، ستسعى جاهدةً للمطالبة بتنفيذ شروط المرشد الأعلى تنفيذاً كاملاً حتى النهاية. ونؤمن بأن استمرار هذه الانتصارات لن يتحقق إلا في ظل الوحدة الوطنية والتماسك.

وفي مراجعتها لمذكرة التفاهم الأخيرة، جعلت هذه اللجنة من توجيهات قائد الثورة الاسلامية هدفها الرئيسي. على أمل أن نشهد، من خلال ضمان أقصى الفوائد للأمة الإيرانية الحكيمة وفي ظل التضامن الوطني، تقدم البلاد وازدهارها على درب المثل العليا للثورة أكثر من أي وقت مضى.

وأخيرًا، إذ ندعو الجميع إلى اليقظة والتبصر في هذا الدرب المحفوف بالمخاطر، نذكر فريق التفاوض بضرورة الإصغاء التام لتوجيهات القيادة، والتوكل على الله، ودعم الأمة، والتواجد الدائم في الميدان، والمثابرة على المطالب المشروعة لشعب إيران الإسلامية. نسأل الله العلي القدير أن يوفق الأمة الإيرانية الباسلة وعبادها في كل المجالات.

باللّه العون و التوفیق اِنّهُ حَسبنا و نعم الرفیق

/انتهى/