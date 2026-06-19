سويسرا: محادثات اليوم بين إيران وأمريكا لن تُعقد

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن رويترز، أن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت أن المحادثات الإيرانية الأمريكية لن تعقد اليوم الجمعة كما كان مقرراً في منتجع بورغنشتوك الجبلي في وسط سويسرا.

وذكرت رويترز في تقريرها: "وفقاً لبيان وزارة الخارجية السويسرية، فإن المحادثات التي كانت مقررة اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك الجبلي في سويسرا، لن تُعقد".

وجاء هذا البيان بعد أن كان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أعلن مساء أمس أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ألغى زيارته المخطط لها للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا يوم الجمعة، بهدف بدء المفاوضات حول تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

/انتهى/