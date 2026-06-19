  1. إيران
  2. المجتمع
١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٢٠ م

قبائل بلوشستان تعلن دعمها لرسالة قائد الثورة الإسلامية

قبائل بلوشستان تعلن دعمها لرسالة قائد الثورة الإسلامية

أصدر زعماء وكبار الشخصيات والنخب والعلماء والمثقفون من قبائل بلوشستان الإيرانية بياناً أعلنوا فيه دعمهم الكامل لرسالة قائد الثورة الإسلامية بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين على الحفاظ على العزة والاستقلال والمصالح الوطنية للبلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"لقد جسدت الأمة الإيرانية العظيمة، مرة أخرى، في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مشهداً من الوحدة والوعي والكرامة الوطنية.

إن الرسالة الصادرة بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، تعبر عن تمسك النظام الإسلامي بالحفاظ على العزة والاستقلال والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.

نحن، زعماء وكبار الشخصيات والنخب والعلماء والمعتمدين والمثقفين من قبائل بلوشستان، إذ نعلن دعمنا الكامل لمواقف وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، فإننا نؤكد على أن أي تفاعل مع القوى العالمية يجب أن يقوم على أساس العزة والحكمة والمصلحة، مع الحفاظ الكامل على حقوق الشعب الإيراني ومُثل الثورة الإسلامية.

نحن نؤمن بأن الشعب الإيراني ظل دائماً إلى جانب القيادة والقوات المسلحة والمسؤولين المخلصين في البلاد، ولن يسمح لأي قوة، بجشعها، بأن تمس استقلال وعزة هذه الأرض.

إن قبائل بلوشستان، كما في الماضي، تعلن ولاءها لإيران العزيزة، ومُثل الثورة الإسلامية، والأمن والوحدة الوطنية، وتدعم أي قرار يُتخذ في سبيل الحفاظ على مصالح الأمة، وقوة البلاد، وحماية حقوق الشعب.

نسأل الله تعالى أن يمنّ على الأمة الإيرانية، وقائد الثورة الإسلامية، والقوات المسلحة، والخدم المخلصين للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالعزة والكرامة والتوفيق المتزايد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

زعماء وكبار الشخصيات والنخب والعلماء والمثقفون من قبائل بلوشستان

/انتهى/

رمز الخبر 1971699

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات