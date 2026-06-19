قبائل بلوشستان تعلن دعمها لرسالة قائد الثورة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"لقد جسدت الأمة الإيرانية العظيمة، مرة أخرى، في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مشهداً من الوحدة والوعي والكرامة الوطنية.

إن الرسالة الصادرة بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، تعبر عن تمسك النظام الإسلامي بالحفاظ على العزة والاستقلال والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.

نحن، زعماء وكبار الشخصيات والنخب والعلماء والمعتمدين والمثقفين من قبائل بلوشستان، إذ نعلن دعمنا الكامل لمواقف وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، فإننا نؤكد على أن أي تفاعل مع القوى العالمية يجب أن يقوم على أساس العزة والحكمة والمصلحة، مع الحفاظ الكامل على حقوق الشعب الإيراني ومُثل الثورة الإسلامية.

نحن نؤمن بأن الشعب الإيراني ظل دائماً إلى جانب القيادة والقوات المسلحة والمسؤولين المخلصين في البلاد، ولن يسمح لأي قوة، بجشعها، بأن تمس استقلال وعزة هذه الأرض.

إن قبائل بلوشستان، كما في الماضي، تعلن ولاءها لإيران العزيزة، ومُثل الثورة الإسلامية، والأمن والوحدة الوطنية، وتدعم أي قرار يُتخذ في سبيل الحفاظ على مصالح الأمة، وقوة البلاد، وحماية حقوق الشعب.

نسأل الله تعالى أن يمنّ على الأمة الإيرانية، وقائد الثورة الإسلامية، والقوات المسلحة، والخدم المخلصين للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالعزة والكرامة والتوفيق المتزايد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

زعماء وكبار الشخصيات والنخب والعلماء والمثقفون من قبائل بلوشستان

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