محذرا الصهابنه... العميد قاآني: لغزة طوفان كما كان لدى حزب الله مرصادا



أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري، العميد إسماعيل قاآني، ردا على اجراءات الصهاينة في قطاع غزة، أن غزة هي الأخرى لديها طوفان.



وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد قاآني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" اليوم الجمعة: عندما قلنا إن حزب الله لديه مرصاد، لم تأخذوا الأمر على محمل الجد، فكانت النتيجة وقوعكم في المأزق. من سيتحمل مسؤولية سقوط مئة قتيل؟.



وتابع العميد قاآني محذراً الصهاينة: "غزة تمتلك هي الأخرى طوفاناً. إذا تحركتم وفق رغبات ساستكم، فقد تجدون أنفسكم في مواجهة هذا الطوفان. فكونوا على حذر".



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