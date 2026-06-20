بقائي: وفد التفاوض الايراني سيغادر إلى سويسرا والمفاوضات تهدف إلى متابعة الالتزامات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الى مغادرة وفد التفاوض الإيراني الى سويسرا وقال: "تهدف هذه الرحلة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة".

وأوضح أن التزامات الجانبين واضحة، وتابع: "لقد التزمنا بالتزاماتنا، لكن الجانب الآخر لم يفِ بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار في لبنان".

وشدد بقائي على ضرورة وفاء الجانب الآخر بالتزاماته في هذا الشأن، وإلا ستتعرض جميع الالتزامات للخطر، مشيرًا إلى أنه: "كان من المقرر أن تتم هذه الرحلة يوم الجمعة، ولكن بعد التوقيع، لم تعد ضرورية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تهدف هذه الرحلة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة. تبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي عند تنفيذ البنود الأخرى".

وتابع قائلاً: "تتعلق الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وكان على الطرف الآخر إجبار حليفه، الكيان الصهيوني، على وقف إطلاق النار، لكنه لم يفعل. وإذا رفض الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته، فسترد إيران بالمثل".

وأكد بقائي: "جوهر مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هو الالتزام مقابل الالتزام".

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