منصة "إكس" تسحب علامة التوثيق الزرقاء من حساب نائب وزير الخارجية الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكتب غريب آبادي في تدوينة له على حسابه الخاص في المنصة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في "إطار سياسة متحيزة واستمرار لنمط سابق من الرقابة"، بهدف "إسكات الصوت الرسمي للحكومات، والتلاعب بالمصداقية الرقمية".

وتأتي هذه الإزالة بعد سلسلة من الإجراءات المماثلة التي استهدفت الحسابات الرسمية الإيرانية خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات من طهران بأن المنصة تخضع لضغوط أمريكية للحد من ظهور المسؤولين الإيرانيين في الفضاء الرقمي. ولم تصدر منصة "إكس" حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الإجراءات.

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