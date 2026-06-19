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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:٠٩ ص

منصة "إكس" تسحب علامة التوثيق الزرقاء من حساب نائب وزير الخارجية الإيراني

منصة "إكس" تسحب علامة التوثيق الزرقاء من حساب نائب وزير الخارجية الإيراني

قامت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بسحب العلامة الزرقاء (الموثقة) من حساب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وذلك بعد أيام من إزالتها من حسابات وزارة الخارجية، والوزير عباس عراقجي، والمتحدث الرسمي إسماعيل بقائي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكتب غريب آبادي في تدوينة له على حسابه الخاص في المنصة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في "إطار سياسة متحيزة واستمرار لنمط سابق من الرقابة"، بهدف "إسكات الصوت الرسمي للحكومات، والتلاعب بالمصداقية الرقمية".

وتأتي هذه الإزالة بعد سلسلة من الإجراءات المماثلة التي استهدفت الحسابات الرسمية الإيرانية خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات من طهران بأن المنصة تخضع لضغوط أمريكية للحد من ظهور المسؤولين الإيرانيين في الفضاء الرقمي. ولم تصدر منصة "إكس" حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الإجراءات.

/انتهى/

رمز الخبر 1971696

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