بزشکیان: الوحدة الوطنية والتماسك يدفعان العدو إلى اليأس

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال مسعود بزشكيان، في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد جمران ويوم تعبئة المعلمين، مشيرًا إلى أحوال البلاد الماضية والحاضرة: عندما كنا طلابًا، لم تكن لدينا الإمكانيات، أما اليوم فلدينا المال والمعرفة والدعم، ويجب الآن تحقيق المطالب التي رفعناها في الماضي على أرض الواقع.

وأضاف: إن الحرب الشاملة التي نخوضها اليوم أشد وطأة من الحرب التي خضناها سابقًا، وللتغلب على هذه الظروف، يجب علينا حل مشاكل معيشة الشعب وشرح الحقائق لهم شرحًا وافيًا حتى يستوعبوها ويتقبلوها.

أكد الرئيس قائلاً: "إن بناء إيران متقدمة في جميع المجالات لا يمكن تحقيقه بالشعارات وحدها، وإذا أردنا أن نكون رواداً ومرشدين، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا وبسلوكنا وأدائنا". وفي إشارة إلى ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف المجالات، قال بزشكيان: "نحن اليوم بحاجة إلى الجهاد في مجالات العمل والبناء والجامعات والعمل الميداني لحل مشاكل البلاد. كما أن الوحدة الوطنية والتماسك هما اللذان دفعا العدو إلى اليأس وأجبراه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".