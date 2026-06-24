التبادل التجاري بين إيران وتركيا يتجاوز 5.6 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن دوعان سلمان، قال خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة يزد، إن التعاون بين إيران وتركيا يستند إلى جذور تاريخية راسخة، معرباً عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف أن ما يجمع الشعبين الإيراني والتركي لا يقتصر على المصالح الاقتصادية، بل يمتد إلى إرث حضاري وثقافي مشترك تراكم عبر قرون طويلة، مشيراً إلى أن البلدين ظلا على الدوام جارين وشريكين يدرك كل منهما إمكانات الآخر.

ولفت إلى المكانة التي تتمتع بها محافظة يزد في مجال الصناعات اليدوية والمنتجات التراثية، معتبراً أن العلاقات بين إيران وتركيا حافظت على استمراريتها عبر الزمن، تماماً كما انتقلت الحرف التقليدية في يزد من جيل إلى آخر، لتتجسد اليوم في صورة تعاون اقتصادي وتجاري متنامٍ.

وأكد أن اتفاق التجارة التفضيلية المطبق بين البلدين منذ عام 2015 أسهم بشكل ملموس في تعزيز المبادلات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وأشار دوعان سلمان إلى الحضور القوي للاستثمارات الإيرانية في تركيا، موضحاً أن 7288 شركة برؤوس أموال إيرانية تنشط حالياً في السوق التركية، من بينها 2040 شركة مسجلة لدى غرفة تجارة إسطنبول.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الشعبية، أوضح أن أكثر من ثلاثة ملايين إيراني زاروا تركيا خلال عام 2025، معتبراً أن هذا الرقم يعكس مستوى التفاعل والتواصل الوثيق بين الشعبين.

كما تطرق المسؤول التركي إلى التطورات الإقليمية، معرباً عن تضامن بلاده مع الشعب الإيرني، ومؤكداً أن النزاعات والحروب في المنطقة تخلّف آثاراً سلبية واسعة على السكان والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية.

وأضاف أن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وأسواق الطاقة أظهرت أن أمن واستقرار المنطقة لا يقتصر تأثيره على الدول المجاورة فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن استقرار المنطقة سيعزز الاستقرار العالمي، ما يضاعف أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وفي ختام تصريحاته، أكد دوعان سلمان استعداد غرفة تجارة إسطنبول لتنظيم لقاءات مشتركة ومعارض متخصصة وبرامج تعاون ثنائية، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا، ولا سيما في قطاعات النسيج والطاقة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والمقاولات والسياحة.