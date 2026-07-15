من حقّ إيران الدفاع عن أمنها.. والهجوم الأمريكي قوّض الثقة بالسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال رئيس حزب الحركة القومية التركي وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، دولت بهتشلي، إن إيران تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن أمنها، منتقداً الهجوم الأمريكي الأخير على الأراضي الإيرانية بعد أقل من شهر على توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن بهتشلي، خلال كلمة ألقاها في البرلمان التركي، قوله إن إفراغ الاتفاق من مضمونه قبل مرور شهر واحد على توقيعه، ثم استئناف الهجمات على الأراضي الإيرانية، قد زعزع الإرادة الرامية إلى تحقيق السلام.

وأضاف: "الجانب الإيراني هو الذي تعرّض للهجوم، كما قُتل مواطنون إيرانيون، وهذه الحقائق يجب ألا يتم تجاهلها. ومن غير المنصف، ولا يتوافق مع الضمير، التعامل مع هذا الهجوم على أنه حدث منفصل عن الاتفاق، لأن الثقة بالسلام قد تعرضت لضرر بالغ."

وشدد بهتشلي على أن "أي دولة لن تقبل أن تتعرض لهجوم في الوقت الذي تنتظر فيه أن يوفر لها الاتفاق الذي وقّعته الحماية والأمن. ومن حق إيران أن تحافظ على أمنها. وإذا كانت هناك مخاوف، فيجب طرحها على طاولة المفاوضات ومعالجتها بالحوار، لا أن تتحول إلى ذريعة لإشعال أزمة أكبر."

وفي ختام تصريحاته، انتقد بهتشلي ما وصفه بالتناقض في مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الاتفاقات الدولية لا يمكن أن تُدار أو تُنقض بقرارات شخصية.