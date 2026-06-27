الحرس الثوري يدك مواقع للجيش الأميركي في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح البيان الصادر عن القوات البحرية للحرس الثوري فجر اليوم السبت أنه عقب انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أقدم النظام الأميركي الناكث للعهد كالعادة على انتهاك التزاماته قبل بضع ساعات، وقام بأعمال عدائية متذرعاً بذرائع شتى، تراوحت بين المرور غير المصرح به لسفينة مخالفة عبر مضيق هرمز، وبين شن غارة جوية على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وشددت بحرية حرس الثورة على أنه بموجب المادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، فإن مسؤولية إدارة ترتيبات العبور في مضيق هرمز تقع كاملاً على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن اميركا سعت لخرق هذا الالتزام من خلال تحريض أطراف مختلفة.



كما أكّد البيان أنه تم توجيه رد مناسب على هذا العدوان، وسيتم الحفاظ على هذا الموقف، محذراً من أنه في حال تكرار مثل هذا الاعتداء الأميركي، فإن الرد الإيراني سيكون أوسع نطاقاً.



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