كيف تحولت حرب الأربعين يوماً إلى تحدٍ للمكانة العالمية لأمريكا؟

وكالة مهر للأنباء: على مر التاريخ، سقطت القوى العظمى أو تعرضت للتآكل ليس فقط بسبب الهزائم العسكرية، بل نتيجة الأخطاء الاستراتيجية والقرارات الخاطئة. فبعض الحروب لا تحقق أهدافها المعلنة، بل تتحول إلى نقطة تحول في مسار تراجعها. يمكن تقييم الهجوم العسكري الأمريكي على إيران في هذا السياق. كان من المفترض أن يكون هذا الإجراء عرضاً للقوة يُظهر تفوق واشنطن لمنافسيها وحلفائها، لكنه تحول عملياً إلى حدث كشف حدود القوة الأمريكية بشكل أوضح من أي وقت مضى.

قبل هذه الحرب، كانت أمريكا تسعى لتقديم صورة لنفسها كفاعل رئيسي في النظام الدولي، وكأنه لا يمكن حل أي أزمة مهمة دون إرادة واشنطن. لكن تطورات حرب الأربعين يوماً ونتائجها أظهرت وجود فجوة كبيرة بين هذه الصورة وحقائق الساحة الدولية. هذا الأمر جعل العديد من المحللين يشيرون إلى هذه الحرب كنقطة مهمة في مسار تراجع مصداقية ونفوذ أمريكا العالمي.

الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية

أحد أهم معايير نجاح قوة عظمى هو مدى تحقيق الأهداف التي حددتها لأفعالها. سعت أمريكا في هجومها على إيران إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والأمنية والاستراتيجية، من استعراض القوة واستعادة الردع، إلى إجبار طهران على قبول الشروط الأمريكية المواتية، وتثبيت مكانة حلفائها الإقليميين.

لكن ما حدث عملياً كان بعيداً عن هذه الأهداف. فلم تُكسر الإرادة السياسية الإيرانية، بل تمكنت طهران من الحفاظ على قدراتها، وفي النهاية اتجه مسار الأحداث نحو الاتفاق ووقف إطلاق النار. هذا أظهر أن استخدام القوة العسكرية، على خلاف الاعتقاد السائد في بعض الأوساط الأمريكية، لم يعد قادراً وحده على تحقيق الأهداف السياسية.

في الواقع، عندما تستخدم قوة عظمى جميع أدواتها العسكرية، لكنها تضطر في النهاية إلى الرضا بنتائج أقل من أهدافها الأولية، فإنها ترسل رسالة إلى العالم بأن قدرتها على التأثير محدودة أكثر مما تدعي. هذا الوضع يؤدي تدريجياً إلى تآكل المصداقية الاستراتيجية لتلك الدولة، ويؤثر على حسابات الفاعلين الدوليين الآخرين.

تآكل مصداقية الردع الأمريكي

كان الردع واحداً من أهم الأصول الاستراتيجية لأمريكا في العقود الماضية. جزء كبير من النفوذ العالمي لواشنطن لم يتشكل عبر الاستخدام المباشر للقوة، بل من خلال الاعتقاد بأن أمريكا، إذا قررت التحرك، قادرة على فرض إرادتها على الآخرين.

لكن الحرب على إيران أثارت تساؤلات جدية حول هذا التصور. إذا كانت قوة عظمى تمتلك أوسع قدرات عسكرية في العالم غير قادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالكامل، فمن الطبيعي أن تتشكك مصداقية ردعها. هذا لا يقتصر على إيران؛ فجميع الفاعلين الدوليين يراقبون نتائج مثل هذه الحروب بدقة، ويعدلون تقييماتهم بناءً عليها.

سيدرك منافسو أمريكا من هذه التطورات أن واشنطن لم تعد قادرة على فرض إرادتها على البيئة الدولية كما في الماضي. من ناحية أخرى، قد يشك حلفاء أمريكا في مدى إمكانية الاعتماد على قوة هذا البلد. وهذان المساران معاً يمكن أن يؤديا إلى تراجع النفوذ السياسي الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم.

في الحقيقة، لا تعتمد القوة الردعية على عدد المقاتلات أو السفن أو الصواريخ فقط، بل تعتمد أيضاً على المصداقية السياسية الناتجة عن الاستخدام الناجح لهذه الأدوات. كلما اتسعت الفجوة بين القوة الظاهرية والنتائج الفعلية، زاد الضرر الذي يلحق بالردع.

تغير الإدراك العالمي للقوة الأمريكية

أحد أهم تداعيات هذه الحرب يجب البحث عنه في مجال الإدراك والتصور. ففي العلاقات الدولية، ما تعتقده الدول حول قوة فاعل ما، له أحياناً أهمية بقدر أهمية القوة نفسها. كانت أمريكا تسعى طوال العقود الماضية لتقديم صورة قوة عالمية لا تُنازع؛ قوة قادرة على تغيير مسار الأحداث في أي نقطة من العالم.

لكن الحرب على إيران واجهت هذه الصورة بالتحدي. فقد توصلت العديد من الدول الآن إلى استنتاج مفاده أن النظام الدولي دخل مرحلة متعددة الأقطاب أكثر من أي وقت مضى، وأن حتى أقوى فاعل في العالم يواجه قيوداً جدية. يمكن أن يكون لهذا التغير في الإدراك آثار طويلة المدى على سلوك الدول.

الدول التي كانت تأخذ في قراراتها السابقة في الاعتبار ردود فعل أمريكا بشكل واسع، قد تتبع الآن سياساتها المستقلة بثقة أكبر. كما أن القوى العالمية الصاعدة، بمشاهدتها لهذه التطورات، ستحاول لعب دور أكثر فاعلية في المعادلات الدولية. ولهذا السبب، لا تكمن أهمية هذه الحرب في نتائجها الميدانية فحسب، بل في الأثر الذي تركته على ذهنية الدول والنخب والرأي العام العالمي تجاه المكانة الحقيقية لأمريكا.

بداية مسار تآكلي؟

قد يكون من المبالغة القول إن حرباً واحدة يمكنها أن تؤدي إلى تراجع قوة عظمى، لكن التاريخ يظهر أن المسارات الكبيرة تتشكل عادة من مجموعة من القرارات والأحداث. فكما تحولت حرب فيتنام إلى رمز لمحدودية القوة الأمريكية في القرن العشرين، وألحقت حربا العراق وأفغانستان أضراراً كبيرة بمصداقية واشنطن العالمية، فإن الحرب على إيران قد تُسجل في الذاكرة الاستراتيجية للعالم كمثال آخر على عجز القوة العسكرية عن تحقيق الأهداف السياسية.

الحقيقة أن المكانة العالمية للدول تقوم قبل أي شيء على المصداقية والثقة والقدرة على تحويل القوة إلى نتيجة. عندما يختل هذا التسلسل، حتى أكبر قوى العالم ستواجه تحديات تراجع نفوذها. ومن هذا المنظور، لم تكن الحرب على إيران مجرد عملية عسكرية، بل كانت اختباراً لقياس مدى فعالية القوة الأمريكية في عالم اليوم؛ اختباراً أثارت نتائجه تساؤلات جدية حول مكانة واشنطن المستقبلية في النظام الدولي.

النتيجة

في النهاية، لا ينبغي البحث عن أهمية الحرب الأمريكية على إيران فقط في أبعادها العسكرية. ما جعل هذه الحرب حدثاً محورياً هو الكشف عن الفجوة بين ادعاءات واشنطن وقدرتها الفعلية على تشكيل التطورات الدولية. فعلى الرغم من أن أمريكا لا تزال تعتبر أقوى فاعل عسكري في العالم، إلا أن نتائج هذه الحرب أظهرت أن القوة العسكرية وحدها لم تعد كافية لفرض الإرادة السياسية في عالم اليوم. ومن هذا المنظور، فإن الهجوم على إيران هو، أكثر من كونه رمزاً لقوة أمريكا، دليل على حدودها المتزايدة في النظام الدولي، وبداية مرحلة جديدة في إعادة توزيع القوة العالمية.

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