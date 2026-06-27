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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٧:٢٢ م

محادثات هاتفية بين وزيرا خارجية إيران وفنزويلا

محادثات هاتفية بين وزيرا خارجية إيران وفنزويلا

أعرب وزير خارجية إيران عباس عراقجي لنظيره الفنزويلي عن خالص تعازي ومواساة الشعب والحكومة الإيرانية لشعب وحكومة فنزويلا، وخاصةً لأسر ضحايا الزلزال المدمر الأخير، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد إيفان خيل بينتو، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، اتصالاً هاتفياً مساء السبت.

وخلال هذا الاتصال، أعرب وزير خارجية إيران عن خالص تعازي ومواساة الشعب والحكومة الإيرانية لشعب وحكومة فنزويلا، وخاصةً لأسر ضحايا الزلزال المدمر الأخير، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد عراقجي وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب شعب فنزويلا في هذه الظروف الصعبة، وأعلن استعداد إيران لتقديم أي مساعدة ممكنة والمشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

رمز الخبر 1971872

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