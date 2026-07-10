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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٣:٢٦ م

بقائي يدين الهجوم الإرهابي في باكستان

بقائي يدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أدان بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة "خضدار" جنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين، معرباً عن تعازيه الصادقة ومواساته لعائلات الضحايا، ولشعب وحكومة باكستان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض تذكيره بالموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال الإرهاب والتطرف، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة الإرهاب بشكل فعال ومستمر، وخاصة من خلال تحديد هوية مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها وداعميها ومموليها، وملاحقتهم ومعاقبتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1972188

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