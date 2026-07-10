بقائي يدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أدان بشدة الهجوم الإرهابي في مدينة "خضدار" جنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين، معرباً عن تعازيه الصادقة ومواساته لعائلات الضحايا، ولشعب وحكومة باكستان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض تذكيره بالموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال الإرهاب والتطرف، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة الإرهاب بشكل فعال ومستمر، وخاصة من خلال تحديد هوية مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها وداعميها ومموليها، وملاحقتهم ومعاقبتهم.

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