قاليباف: الشعب الإيراني الأبيّ هتف الیوم بصوت واحد "يا لثارات الحسين (ع) "

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "قاليباف" نشر اليوم الأحد في تدوينة على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، مرفقة بمقطع فيديو يوثق هتاف "يا لثارات الحسين (ع) " خلال مراسم الصلاة على الجثمان الطاهر للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية) وشهداء أسرته في مصلى طهران.

وكتب قاليباف في هذه التدوينة: شهد اليوم الشعب الإيراني الإسلامي الأبيّ الذي لا يقهر، بصوت واحد، لإمامه المجاهد الشهيد؛ قائلا: "اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا"، ثم نهض موحدا ليهتف من أعماق وجدانه: "يا لثارات الحسين (عليه السلام) ".