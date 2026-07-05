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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٣٠ م

قاليباف: الشعب الإيراني الأبيّ هتف الیوم بصوت واحد "يا لثارات الحسين (ع) "

قاليباف: الشعب الإيراني الأبيّ هتف الیوم بصوت واحد "يا لثارات الحسين (ع) "

كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف" أن الشعب الإيراني الأبي هتف اليوم بصوت واحد، "يا لثارات الحسين (عليه السلام) ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "قاليباف" نشر اليوم الأحد في تدوينة على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، مرفقة بمقطع فيديو يوثق هتاف "يا لثارات الحسين (ع) " خلال مراسم الصلاة على الجثمان الطاهر للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية) وشهداء أسرته في مصلى طهران.

وكتب قاليباف في هذه التدوينة: شهد اليوم الشعب الإيراني الإسلامي الأبيّ الذي لا يقهر، بصوت واحد، لإمامه المجاهد الشهيد؛ قائلا: "اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا"، ثم نهض موحدا ليهتف من أعماق وجدانه: "يا لثارات الحسين (عليه السلام) ".

رمز الخبر 1972064

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