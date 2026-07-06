طيران الجيش يؤمن أمن مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد قاسم خاموشي، قائد طيران الجيش، قال في معرض شرحه لإجراءات هذه الوحدة لدعم مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد: "إن طيران الجيش، وبالاستفادة من جميع قدراته العملياتية والداعمة، وضع على جدول أعماله مهام متعددة في مجالات الإغاثة، وتأمين الأمن، وتقديم الخدمات للشعب والزوار".

وأضاف خاموشي: "في مجال الإغاثة، تم توفير تغطية كاملة للإسعاف الجوي في المحافظات المؤدية إلى طهران، بما فيها زنجان وقزوين والبرز والمحافظة المركزية، باستخدام مروحيات طيران الجيش والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وفي الوقت نفسه، تُقدم خدمات الإسعاف الجوي في مشهد المقدسة ومحافظة خراسان الرضوية بجاهزية كاملة".

وأوضح قائد طيران الجيش، في معرض إشارته إلى المهام الأمنية لهذه الوحدة، أن "المروحيات القتالية لطيران الجيش، بجاهزية عملياتية كاملة، تتولى مسؤولية دعم وتأمين مراسم التشييع في طهران، وكذلك في المحافظات الغربية والشرقية للبلاد، وستتدخل في أقصر وقت ممكن عند الحاجة".

كما أعلن العميد خاموشي عن تخصيص مرافق طيران الجيش لخدمة الزوار، وقال: "تم تخصيص استراحات طيران الجيش في طهران ومشهد المقدسة لإقامة وراحة الزوار وضيوف هذه المراسم، لتأمين جزء من احتياجات الدعم لهذا الحدث الشعبي العظيم".

وأضاف خاموشي: "ستستمر جميع الإجراءات والمهام والخدمات التي يقدمها طيران الجيش دون انقطاع حتى الانتهاء الكامل لمراسم التشييع في جميع أنحاء البلاد، وستقوم هذه الوحدة، بجاهزية كاملة، إلى جانب سائر القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية، بأداء مهامها لخدمة شعب إيران العزيز".

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