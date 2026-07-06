سكاي نيوز: حشود ضخمة من الشعب تشارك في مراسم تشييع قائد الثورة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح التقرير أن مراسم التشييع تقام بعد يومين من الوداع مع جثمان القائد، حيث يشارك فيها حشود كبيرة من الشعب والوفود الرسمية لتوديع جثمان آية الله الخامنئي وأربعة من أفراد أسرته الذين استشهدوا معه في الهجمات الأمريكية – الصهيونية.

وأشار التقرير إلى أن مراسم التشييع ستستمر ما بين 10 إلى 12 ساعة، وأن السيارة المحملة بجثمان القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية ستتحرك في الشوارع الرئيسية، بما فيها شارع الثورة وميدان آزادي.

ومن بين النقاط الأخرى التي لفتت انتباه سكاي نيوز في هذه المراسم، حمل المواطنين الإيرانيين للصور واللافتات التي تعبر عن العداوة والمطالبة بالانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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