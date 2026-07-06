إيجئي: هدف القائد الشهيد كان استئصال الفساد والاستكبار

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، شارك يوم الاثنین 6 يوليو 2026 في مراسم تشييع جثمان قائد الأمة الشهيد، آية الله الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، وأفراد من أسرته، وسط حشود غفيرة من المعزين والمطالبين بالثأر في طهران، وودّع قائد الثورة الشهيد.

وقال رئيس السلطة القضائية، خلال مقابلة له في أثناء هذه المسيرة: "إن الهدف والقمة التي كان القائد الشهيد ينشدها، ورسمها للأمة الإيرانية العزيزة، كانت استئصال الفساد والتيارات الاستكبارية".

وأضاف رئيس السلطة القضائية: "إن شعارات المطالبة بالثأر التي يرفعها الشعب العزيز في مراسم الوداع والتشييع لقائد الأمة الشهيد، هي لمنع تكرار الأعمال الإجرامية للعدو؛ فشعبنا، مثل قائده الشهيد، رؤوف ورحيم، لكنه يريد أن يتخذ إجراء ضد المجرم بحيث لا يجرؤ أحد بعد الآن على ارتكاب مثل هذه الجرائم الحربية وغير الحربية".

واختتم محسني إيجئي حديثه قائلاً: "آمل أن يمنح الله تعالى هذه الحشود العظيمة من شعبنا المتحمس، الذين خرجوا في هذا الحر لتوديع قائدهم العزيز إلى الشوارع، النصر والتأييد؛ شعب ظل لأكثر من أربعة أشهر، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، يحضرون لساعات طويلة ليلاً ونهاراً في الساحات والشوارع، لتحقيق الوجهة الأساسية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وهي تحقيق المُثل الإلهية واستئصال الظلم والفساد".

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