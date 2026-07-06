حضور لافت للفنانين في تشييع القائد الشهيد.. وإنتاج 70 عملاً مسرحياً إحياءً لذكراه

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال شفيعي، في تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء على هامش مراسم التشييع: «أشعر أن شعبنا اليوم لا يودّع قائداً سياسياً أو دينياً فحسب، بل يودّع، كما يراه كثير من الفنانين، الأب الروحي لفن الثورة الإسلامية. فقد كان سماحة السيد القائد أول الداعمين للحركة الثقافية والفنية، بل وربما الداعم الوحيد لها في كثير من المراحل».

وأضاف أن الوسط الفني يدرك أكثر من غيره حجم هذا الفقد، لأن العديد من الفنانين عايشوا عن قرب دعم القائد الشهيد للأعمال والمبادرات الثقافية والفنية.

وفي معرض حديثه عن الإنتاجات الفنية التي أُنجزت إحياءً لذكرى القائد الشهيد، أوضح شفيعي: «حرصنا على ألا يقتصر الحداد على ارتداء السواد أو إصدار بيانات النعي، بل سعينا إلى ترجمة مشاعرنا من خلال إنتاج أعمال فنية مخصصة لعشاق القائد الشهيد، وقد أطلقنا عدداً من البرامج والفعاليات التي ستتواصل، بإذن الله، حتى انتهاء أيام العزاء».

وأشار إلى أن من أبرز هذه الأعمال سلسلة «لقاء على ضوء القمر»، التي تُبث ليلاً عبر القناة الأولى في التلفزيون الإيراني، وتستند إلى شهادات أشخاص التقوا بسماحة القائد، حيث تحولت مشاعرهم وتجاربهم الشخصية إلى قصص وروايات درامية تُعرض على المشاهدين.

وكشف شفيعي كذلك عن إعداد نحو 70 عرضاً مسرحياً في مختلف المحافظات الإيرانية ضمن إطار الحدث الوطني «السيد الشهيد الإيراني»، موضحاً أن هذه العروض ستنطلق اعتباراً من ليلة «شام الغريبان» التي تلي مراسم الدفن، وتستمر لمدة أسبوع.

وأضاف أن نادي «مسرح سوره» أعد أيضاً عرضاً أدائياً بعنوان «يجب أن ننهض»، وهو عمل وثائقي يستلهم محطات من حياة القائد الشهيد وسيرته، إلى جانب التحضير لعمل فني ضخم في أحد الفضاءات الحضرية بالعاصمة طهران، سيتم الإعلان عنه بعد اكتمال إنجازه.

وعن مشاركة الفنانين في مراسم التشييع، قال شفيعي: «كان حضور الفنانين اليوم لافتاً للغاية، سواء في مصلى الإمام الخميني، حيث تواجدت خلال اليومين الماضيين، أو اليوم في مجمع مسرح المدينة، إذ شاهدت عدداً كبيراً من الفنانين من مختلف التخصصات، وهو ما يعكس عمق العلاقة الإنسانية والثقافية التي استطاع القائد الشهيد أن يبنيها مع الأسرة الثقافية والفنية».

وختم شفيعي بالقول: «أنا على يقين بأننا لا نودّع قائدنا، فظله سيبقى ممدوداً فوق رؤوسنا، وستتجدد اللقاءات معه مع ظهور الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)».