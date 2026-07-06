بقائي: القائد الشهيد ترك للشعب الإيراني إرثاً من العزة والاستقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مراسم التشييع الشعبي المهيبة للإمام الشهيد شيع الإيرانيين اليوم في العاصمة طهران قائداً عظيماً قلّ أن يجود الزمان بمثله.

وأضاف بقائي، أن مراسم التشييع اتسمت بمشهد تاريخي استثنائي، حيث علت الدعوات على الألسن وامتدت الأنظار إلى الأفق، وكأن التاريخ توقف للحظة ليسجل صفحة جديدة من مسيرة الشعب الإيراني.

وأكد أن القائد الشهيد، وإن رحل بجسده، فقد خلّف إرثاً يتجاوز اسمه وحقبته، يتمثل في الثقة بالنفس، والعزة، والاستقلال، وحب الوطن، والصمود في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الأجساد توارى الثرى، لكن الأفكار التي تدعو الأمة إلى الاعتماد على الذات، وصون الاستقلال، والثبات على المبادئ والأهداف، لا تندثر بمرور الزمن، بل تبقى راسخة في ضمير الشعوب.

واكد بقائي أن القادة العظام، حتى بعد رحيلهم، يورثون الأجيال نهج الكرامة والثبات، مؤكداً أن هذا الإرث سيظل حياً في وجدان الأحرار، ولن تنال منه تقلبات الأيام.