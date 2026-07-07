الملتقى الفكري العربي والإقليمي: الإمام الخامنئي سيبقى خالداً في وجدان الأمة ومبادئه لن تموت

أفادت وكالة مهر للأنباء أصدر الملتقى الفكري العربي والإقليمي بيان تعزية بمناسبة تشييع ومواراة جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، الإمام السيد علي الخامنئي، أشاد فيه بمسيرته القيادية ودوره في ترسيخ قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزتها، مؤكداً أن إرثه الفكري والجهادي سيبقى حياً في ضمير الأمة.

وقال الملتقى في بيانه إن الإمام الخامنئي «هو القائد الذي حمل همّ أمته، وثبت على مواقفه حتى نال الشهادة التي طالما تمناها، دفاعاً عن منعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزتها، وعن شعبها المجاهد الصامد».

وأضاف أن «العظماء من طراز الإمام الخامنئي لا يموتون، ما دامت مبادئهم وسيرتهم ونهجهم متجذرة في عقول وقلوب شعوبهم، ومستمرة في إلهام الأجيال».

وتقدم الملتقى، بمناسبة تشييع الإمام الشهيد إلى مثواه الأخير، بخالص التعازي إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد مجتبى الخامنئي، وإلى الشعب الإيراني، معتبراً أن الراحل «سكن وجدان شعبه، وكان ملاذاً للمستضعفين والمدافعين عن قضايا الأمة».

كما بارك للشعب الإيراني ما وصفه بـ«صلابة الموقف والإخلاص في الذود عن الوطن»، معرباً في الوقت نفسه عن مواساته باستشهاد الإمام الخامنئي وعدد من أفراد عائلته الذين قضوا معه.

وأعرب البيان عن أمله في أن تحمل الحشود المليونية المشاركة في مراسم التشييع رسالة ردع قوية إلى الأعداء، وأن تتحول هذه المناسبة إلى ملحمة وطنية جديدة وصفحة خالدة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واختتم الملتقى بيانه بالدعاء للفقيد، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه والشعب الإيراني والأمة الإسلامية الصبر والسلوان.