القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية: نقاط ضعف العدو محسوبة ومرصودة بدقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد ابن الرضا، وخلال جلسة مشتركة استمرت خمس ساعات مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، قال ايران واجهت في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة أحدث تقنيات المعلومات، والأنظمة العسكرية، وآليات الحرب النفسية.

واضاف موضحا : أكثر من ١٥٠ شركة كبرى عالمية في مجال التكنولوجيا ساهمت في دعم أمريكا والكيان الصهيوني، ووضعت أحدث إنجازاتها التقنية تحت تصرف العدو، ودخل العدو الميدان وهو يظن أنه قادر على إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية، لكن ببركة دماء الشهداء، وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبسالة القوات المسلحة، ودعم الشعب اللامحدود، فشلت هذه المؤامرة، وخرجت الجمهورية الإسلامية من هذا الاختبار أكثر عزّة وقوّة.

كما شدد ان أداء القوات المسلحة في حرب رمضان أكثر ابتكاراً وقوّة من ناحية التكتيك والتقنية مقارنة بحرب الـ١٢ يوماً ، ورغم اتساع وتعقيد ساحة المعركة، تمكنت القوات المسلحة في أقصر وقت ممكن من الردّ الحاسم على العدو.

وتابع العميد ابن الرضا: لقد أثبتت الحرب المفروضة الثالثة مرة أخرى أننا كلما استثمرنا في التقنيات الحديثة والقطاع المعرفي، حققنا النجاح.

واكد العميد ابن الرضا على ضرورة متابعة تعزيز الميزانية الدفاعية، وتطوير التقنيات المتقدّمة، والاستفادة من طاقات النخب داخل البلاد وخارجها، وإنشاء آليات مرنة لاكتساب التكنولوجيا، بجدية تامة.

وقال مشددا: نقاط ضعف العدو اليوم محسوبة ومرصودة بدقة، والقوات المسلحة تعلم متى وكيف وإلى أي مدى يجب أن تضغط على العدو.

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