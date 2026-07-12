بدعوة من قائد الثورة.. إقامة مراسم تكريم للإمام الشهيد في مصلى طهران يوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص البيان كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

مع إهداء السلام والصلوات لإمام الزّمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، والتعزية بأيام الحداد على أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) وأصحابه الأوفياء، وتجديد العزاء باستشهاد قائد الثورة الإسلامية عظيم الشأن، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، وأفراد عائلته الأعزاء، ومع إظهار الاحترام والتقدير أمام العظمة والملحمة التاريخية للشعب المبعوث الذي هبّ لوداع شهيد إيران الكبير، نُعلم محبي الإمام المجاهد الشهيد أنّ مراسم تكريمٍ ستُقام بدعوة من قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (مد ظله العالي)، يوم الثلاثاء 14 تموز 2026، من الساعة 17 حتى 19، في مصلى الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) في طهران.

ولا ريب أنّ حضور الشعب المعزّي المبعوث في هذه المراسم سيكون تأكيدًا جديدًا، للعهد والميثاق الذي لا يتزحزح، على مواصلة درب الخامنئي الشهيد وتجديدًا للبيعة مع الخلف الصالح لذلك الإمام الشهيد.

مكتب قائد الثورة الإسلامية