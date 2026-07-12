إقامة مراسم تأبينية لـ«قائد الأمة الشهيد» برعاية قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب البيان، فإن المراسم ستُقام في مصلى الإمام الخميني (رضوان الله عليه) بطهران.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

مع أسمى آيات السلام والولاء إلى صاحب العصر والزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، والتعزية في أيام الحزن على سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه الأوفياء، وتجديد العزاء باستشهاد قائد الثورة الإسلامية العظيم، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، وأفراد أسرته الكريمة، ومع أسمى مشاعر الخضوع والإجلال أمام العظمة التاريخية التي جسّدها الشعب الإيراني في تشييعه المهيب لقائده الشهيد، يعلن مكتب قائد الثورة الإسلامية إلى محبي الإمام المجاهد الشهيد، أن مراسم تأبينية ستُقام برعاية قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله العالي)، وذلك يوم الثلاثاء 23 تير 1405 هـ.ش (الموافق 14 يوليو/تموز 2026)، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، في شبستان مصلى الإمام الخميني (رضوان الله عليه) بالعاصمة طهران.

وأكد البيان أن الحضور الجماهيري الواسع في هذه المناسبة سيجسد مجدداً الوفاء بالعهد، والإصرار على مواصلة نهج الشهيد الخامنئي، وتجديد البيعة لخلفه الصالح، قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله).

مكتب قائد الثورة الإسلامية

21 تير 1405 هـ.ش (12 يوليو/تموز 2026)