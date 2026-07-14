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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١١:٠٧ ص

حادث بحري قبالة سواحل عُمان

حادث بحري قبالة سواحل عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وقوع حادثة بحرية على بُعد 13 ميلًا بحريًا جنوب شرقي منطقة ليما في سلطنة عُمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب الهيئة، تعرضت ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أثناء إبحارها عبر المسار الجنوبي.

وأكدت أن التحقيقات بشأن الحادث لا تزال جارية، داعيةً جميع السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الملاحة حتى إشعار آخر.

رمز الخبر 1972277
محمدرضا غفاری

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