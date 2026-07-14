حادث بحري قبالة سواحل عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب الهيئة، تعرضت ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أثناء إبحارها عبر المسار الجنوبي.

وأكدت أن التحقيقات بشأن الحادث لا تزال جارية، داعيةً جميع السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الملاحة حتى إشعار آخر.