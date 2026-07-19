الحرس الثوري: تعرض سفينتين لحادث في مضيق هرمز حاولتا الخروج عبر مسار غير آمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في بيان لها يوم الأحد: "قبل ساعات قليلة، قامت أربع سفن، بدعم من إرهابيين أمريكيين، بتعطيل أنظمة الملاحة لديها وتجاهل تحذيرات قاعدة مراقبة مضيق هرمز التابعة للبحرية، بهدف تعطيل حركة الملاحة في المضيق والخروج منه عبر ممر غير آمن. وقد تعرضت سفينتان منها لحادث وتوقفتا في مكانهما، بينما توقفت السفينتان الأخريان عن مواصلة الإبحار."

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيانها: "إن السيطرة على مضيق هرمز تقع بالكامل تحت سيطرة هذه القوة، وقد تم تحديد وإعلان مسار العبور الآمن الوحيد، وكما سبق الإعلان، لن تمر قطرة واحدة من النفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر مضيق هرمز دون تنسيق وتصريح مسبقين."

وفي ختام البيان، جاء ما يلي: "إن السفن التي تتأثر بتصريحات العدو الأمريكي وتدخل المسار غير الآمن ستتعرض حتماً لحادث."

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