عزيزي: على الجنود الأمريكيين ألا يضيعوا ثانية واحدة في الفرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على رسالة قائد للثورة الإسلامية: لو أدرك الجنود الأمريكيون مغزى إشارة القائد الحكيم والقوي إلى الدروس الخالدة، لما أضاعوا ثانية واحدة في الفرار.



تجدر الإشارة إلى أن قائد الثورة الإسلامية أكد امس السبت في رسالته: الآن وقد سعى العدو الأمريكي إلى إشعال الحرب وتكبيده خسائر فادحة وعارًا أكبر، فعليه أن يعلم أن الأمة الإيرانية العزيزة وجبهة المقاومة لديها دروس خالدة له، تجلى ذلك في هذه الأيام من خلال شجاعة جنود الإسلام وحماسة أبناء الجنوب البواسل.



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