الكرملين: استمرار الاتصالات مع إيران؛ مشاكلنا الاقتصادية ليست ذات طابع أزمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أصدر بياناً اليوم الخميس قال فيه: "نشهد جولة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي، وهذا المسار سيخلف تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. الاتصالات مع إيران مستمرة؛ ولم تطرح طهران حتى الآن أي طلب لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وبزشكيان".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "نحن نتابع كل الأخبار المتعلقة بنظام كييف، وخاصة في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة. التغييرات في تشكيلة الحكومة الأوكرانية لا تهم روسيا؛ ما يهمنا هو تحقيق مصالح بلدنا. ولا يهم روسيا من سيكون وزير دفاع أوكرانيا. المشاكل الاقتصادية في روسيا ليست ذات طابع أزمة؛ فالوضع الاقتصادي في روسيا مستقر بشكل عام".

وأضاف ديميتري بيسكوف: "من المهم أن يكون هناك شخص في كييف يتخذ قرارات مسؤولة، ويتيح إمكانية الحل السلمي أو إنهاء العملية العسكرية. لا نرى أي آفاق قريبة لاستئناف عملية المفاوضات الأوكرانية في تركيا، لكننا مستعدون لهذه العملية. نحن على علم برغبة تركيا في تسهيل التسوية السلمية للوضع المحيط بأوكرانيا، ونحن نقدر ذلك من أنقرة".

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