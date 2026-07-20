  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٦:٤٤ م

وزير الثقافة یقدم إلى نظرائه في منظمة شنغهاي للتعاون كتاباً يوثق روايات الأطفال الشهداء في ميناب

وزير الثقافة یقدم إلى نظرائه في منظمة شنغهاي للتعاون كتاباً يوثق روايات الأطفال الشهداء في ميناب

قدَم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني"عباس صالحي"، كتاب ‘السلام والحرب’ إلى وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون؛ ويضم هذا المجلد صوراً وروايات تُخلِد ذكرى أطفال مدرسة "ميناب" الذين استشهدوا نتيجة الجریمة الأمريكية في العدوان على مدرستهم في مدينة ميناب جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه تمت إزاحة الستار عن كتاب "السلام والحرب" الذي يسلط الضوء على مأساة استشهاد أطفال ميناب الأبرياء، وذلك خلال اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في قرغيزستان.

وتم إهداء كتاب "السلام والحرب" إلى رؤساء الوفود ونوابهم وخبرائها المشاركين في الدورة الـ 23 لهذا الاجتماع.

وخلال الاجتماع، أدان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، الجرائم التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني بحق إيران. كما تضمن البيان الختامي إشارة إلى هذه القضية، وقد وقّعت عليها جميع الوفود المشاركة.

رمز الخبر 1972437

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات