وزير الثقافة یقدم إلى نظرائه في منظمة شنغهاي للتعاون كتاباً يوثق روايات الأطفال الشهداء في ميناب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه تمت إزاحة الستار عن كتاب "السلام والحرب" الذي يسلط الضوء على مأساة استشهاد أطفال ميناب الأبرياء، وذلك خلال اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في قرغيزستان.

وتم إهداء كتاب "السلام والحرب" إلى رؤساء الوفود ونوابهم وخبرائها المشاركين في الدورة الـ 23 لهذا الاجتماع.

وخلال الاجتماع، أدان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، الجرائم التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني بحق إيران. كما تضمن البيان الختامي إشارة إلى هذه القضية، وقد وقّعت عليها جميع الوفود المشاركة.