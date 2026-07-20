بقائي: تلقينا مقترحات من الوسطاء...مصممون على إعلان سيادتنا في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهع صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي: خلال الأسبوع الماضي، ومع تصاعد نيران الحرب والبغيضة الأمريكية تجاه إيران، استُهدفت منشآتنا وبنيتنا التحتية في جنوب البلاد وبعض المدن الأخرى، مما كشف مرة أخرى عن منطق أمريكا التدميري.

وأضاف: إن مهاجمة البنى التحتية المدنية والجسور والمراكز والخدمات الطبية ليس مجرد هجوم على نقاط محددة على الخريطة، بل هو هجوم على الحق في الحياة والأمن والكرامة الإنسانية. إن من يختزلون إيران إلى مجرد محافظات ومدن ونقاط على الخريطة لم يدركوا بعد حقيقة هذه الأرض وهويتها. إيران ليست مجموعة جزر نائية يمكن استهداف جزء منها بينما يبقى الجزء الآخر صامتًا.

قال: الجنوب هو إيران نفسها، ليس حدودًا بعيدة، بل هو الأقرب إلى قلوب الإيرانيين. إيران جسد واحد، وكل جرح في ركنها هو جرح في هذا الجسد الواحد. يستحق شعب الجنوب الصامد الامتنان اليوم أكثر من أي وقت مضى، شعب لم ينحنِ رغم كل المصاعب. إنهم حماة الخليج العربي وساحل مكران.

ندين الهجمات على البنية التحتية المدنية بأشد العبارات

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: نقف اليوم مع الشعب الإيراني في جنوب إيران، لا بشعارات، بل بإيمان. لأن الجنوب هو إيران نفسها، وهرمزجان وخوزستان وبوشهر وسيستان وبلوشستان هي أقرب النقاط إلى قلوب كل إيراني. نُشيد بصمود شعب الجنوب ومثابرته وحماسته، ونُقبّل أيدي المدافعين عنه.

نهنئ المنتخب الإسباني لكرة القدم

وبخصوص فوز إسبانيا بكأس العالم، قال بقائي: نهنئ المنتخب الإسباني لكرة القدم. ربما كانت بطولة كأس العالم هذا العام الأكثر تسييساً. استمر التمييز الذي تعرض له المنتخب الإيراني لكرة القدم حتى اللحظات الأخيرة. بالنسبة لنا نحن الإيرانيين، الذين نرى في البطولة رمزاً للبطولة وقيم الفروسية والشجاعة ومناهضة الظلم، كان موقف المنتخب الإسباني في الأشهر القليلة الماضية، الرافض للعدوان والإبادة الجماعية والاضطهاد، ذا قيمة كبيرة. كان موقف المنتخب الإسباني في العام الماضي، الرافض للعدوان والاضطهاد، ذا قيمة كبيرة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الإيرانيين وشعوب العالم إلى التطلع لفوز إسبانيا؛ بالطبع، لا مشكلة لدينا مع الأرجنتين.

الدبلوماسية لا تلغي الدفاع

و بشأن ماذا سيكون ردنا إذا طلب ترامب التفاوض مجدداً في المستقبل؟ لقد صرّح قائلاً: إن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب، الدبلوماسية أو الحرب، ليس في مصلحة بلادنا. إن الاعتقاد بأن الدبلوماسية تلغي الدفاع، أو أن الدفاع يتعارض مع الدبلوماسية، ليس منطقاً صحيحاً على الإطلاق. يجب أن نتذكر أن ما يفعله السيد عباس عراقجي يصب في نفس هدف السيد مجيد موسوي، ألا وهو حماية المصالح الوطنية الإيرانية. تارةً بالوسائل الدفاعية، وتارةً بالدبلوماسية، وتارةً أخرى بالجمع بينهما. وإذا ظننتم أن الدبلوماسيين يتركون هذا العمل خوفًا من خداع العدو، فهذا غير صحيح. الأمر أشبه بمن ينطلقون من منصات الإطلاق يغادرون الجبهة خوفًا من تفوق العدو التكنولوجي. نحن في خضم حرب غير متكافئة، ودبلوماسيوكم ملزمون أيضًا بالدفاع عن مصالح إيران. الدبلوماسية وساحة المعركة جناحان، وإذا لم يقم كل منهما بواجبه في الدفاع عن إيران، فلن نؤدي واجبنا في الحكم على النحو الأمثل. وكما ندافع عن المدافعين عن إيران ونكرمهم عند منصات الإطلاق، فإن الدبلوماسيين جديرون بالدفاع عنهم أيضًا.

نص مذكرة التفاهم واضح لا لبس فيه

وفيما يتعلق ببعض الأخبار المنشورة حول غموض نص مذكرة التفاهم، قال: "هذا غير صحيح إطلاقاً، فمثل هذا التحليل عملياً سيُبرر نقض أمريكا لوعودها. نص مذكرة التفاهم قصير، ويتألف من 14 فقرة. أين الغموض فيه؟ لا يوجد أي مبرر لأمريكا للتراجع عن وعودها. لم نرَ في أي مكان ما يُشير إلى وجود خلاف بيننا وبينهم بشأن النص، أو أنهم استأنفوا هجماتهم على إيران.

رداً على سؤال من مراسل وكالة مهر، بشأن ادعاء الرئيس الأمريكي، حول نتائج التحقيق في كارثة ميناب، زعم أن الصور المنشورة لهذه الحادثة مُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأنكر عملياً وقوع هذه الجريمة؛ بل أنكر هذه الجريمة التي شهدها العالم أجمع. ما هو ردكم على هذا الادعاء؟ قال: على المسؤولين الأمريكيين إعادة النظر في المعلومات التي يتلقونها. ربما يتعرضون باستمرار لمثل هذه التقارير التي تنقل ما لا يروق لهم، واصفين إياه بالأخبار الكاذبة أو الذكاء الاصطناعي؛ فقد زعموا سابقًا أن الجنازة المهيبة للقائد الشهيد كانت من صنع الذكاء الاصطناعي.

سنواصل توثيق جرائم الولايات المتحدة في ميناب ولامرد بكل جدية

وأضاف: لا شك أن هذا العمل الوحشي نُفذ عمدًا من قبل الولايات المتحدة، وهم أنفسهم يدركون ذلك تمامًا. بتسليط الضوء على قضية ميناب، يحاول الأمريكيون الإيحاء بأن كل جريمة ارتُكبت خلال تلك الفترة كانت قانونية. جريمة ميناب لم تكن سوى واحدة من آلاف جرائم الحرب التي ارتُكبت، ولا يمكن لأي مبرر أو عذر أن يُقلل من خطورة هذه الجريمة أو يُخفف من وطأة الذنب على مرتكبيها وعملائها وصانعيها. سنواصل توثيق هذه الجريمة ولا إنسانيتها بكل جدية، وسنُحاسب أمريكا على هذه الجرائم.

تم طرح مقترحات من قبل الوسطاء وتلقيناها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول زيارة عراقجي إلى قطر والمقترحات القطرية لإيران: الأصل هو أن الوسطاء يعملون ويحاولون منع التصعيد، ومن ناحية أخرى، لا شك أننا لا نألو جهداً في أي إجراء لوقف الجرائم الأمريكية. الدبلوماسية تعرف مهامها جيداً ولا تتوانى عن أي جهد. تم طرح مقترحات من قبل الوسطاء وتلقيناها، لكن دعونا لا ندخل في التفاصيل. أما وصول أفكار، فنعم هذا مؤكد.

إذا كان أي شخص يسعى للسلام، فعليه دعم المدافعين عن البلاد بكل قوة

ورداً على سؤال حول ادعاء ازدواجية الحرب والسلام في إيران، قال: لا أعرف أي إيراني باحث عن الحرب. الشعب الإيراني معروف بحبه للسلام. ألم نحاول حتى اللحظات الأخيرة! لا عاقل يرحب بالحرب. أقول هذا: السلام ليس سلعة فاخرة توضع على رف العلاقات الدولية لتقدم لكم. لتحقيق السلام يجب القتال، السلام سلعة غالية خاصة في منطقتنا. لقد دفعنا ثمناً باهظاً لإحلال السلام وقدمنا أناساً عظماء. يجب التخلي عن التصورات الرومانسية حول الحرب والسلام. الحرب حقيقة واقعية فُرِضت علينا، ويطرحون باستمرار ذرائع كثيرة. إذا كان أي شخص يسعى للسلام، فعليه دعم المدافعين عن البلاد بكل قوة، وكل خطوة تُتخذ تصب في اتجاه الدفاع عن البلاد وتحقيق سلام كريم.

سيرون عواقب وجود القوات الأمريكية في المنطقة

قال بقائي حول ما يطرحونه عن قدوم القوات الأمريكية في المنطقة الى جنوب ايران، قال بقائي: سيرون العواقب. هناك أناس في تلك المناطق يترقبون اللحظة للترحيب بهؤلاء.

ادعاء روبيو ضد إيران واستعداده للتفاوض

ورداً على ادعاء روبيو ضد إيران واستعداده للتفاوض، قال: لقد رأينا واختبرنا استعداد أمريكا هذا مراراً. عندما تتحدث أمريكا عن الدبلوماسية، فإنها تعني التهديد والترهيب وفرض المطالب، وردنا بالمثل سيكون حتماً الدفاع عن كرامة إيران.

عندما نقض الطرف الآخر التزاماته، أعلنا أيضاً أننا لن ننفذ مذكرة التفاهم

كما اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى موضوع تعليق التزامات إيران بموجب مذكرة التفاهم، قائلا: فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، كان المنطق واضحاً منذ البداية، الالتزام مقابل الالتزام. طالما نفذ الطرف الآخر، نفذنا نحن أيضاً. لسنا البادئين بنقض العهد، وعندما نقضوا التزاماتهم، أعلنا أيضاً أننا لن ننفذ.

وقال مشددا: أي مذكرة تبقى ذات قيمة طالما يلتزم بها الطرفان، وإلا فهي مجرد كتابة على ورق، وسنواصل العمل على هذا النهج.

لا نقر بحدود حظر جوي ضد اليمن

وردا على سؤال حول حول أهداف توجه الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء، قال: لا نقر بحدود حظر جوي ضد اليمن، وهذا الفهم من قرارات مجلس الأمن غير صحيح، ونعتبر أصل حظر شعب أمراً ظالماً. كانت هذه الرحلة لنقل وفد يمني جاء لتقديم الاحترام لجثمان القائد الشهيد، وكذلك من تلقوا العلاج في إيران. وقد أدنّا الهجوم على مطار اليمن.

مصممون على إعلان سيادتنا في مضيق هرمز

وحول التشاور مع عمان لإدارة مضيق هرمز، قال: بصرف النظر عن البند الخامس من المذكرة، فإننا كدولة ساحلية لمضيق هرمز لدينا حقوق. لقد تلقينا دروساً من تجربة العدوان العسكري وتعاون بعض الدول، ويجب ألا نسمح باستغلال هذا الممر المائي ضد المصالح الوطنية الإيرانية.

واضاف بقائي: الدول الساحلية هي إيران وعمان. في هذا الصدد، نحن مصممون على اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة سيادتنا. كنا في تشاور مع عمان منذ فترة طويلة، أي منذ الأيام الأولى لوقف إطلاق النار. كان سعينا هو وضع الآليات اللازمة بالتعاون مع عمان. يجب أن يتم ذلك بالتشاور بين الدولتين الساحليتين. وقد طرحت مقترحات في هذا الصدد. نحن مصممون على إعلان سيادتنا في مضيق هرمز.

جرائم أمريكا لا تتوافق مع أي معايير للإنسان المتحضر

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية حول مدى قدرة إيران على الدفاع عن نفسها رغم الهجمات، قائلا: لن تجعلنا أي جراح نشك في الدفاع عن السيادة الوطنية ومصالح شعبنا. جرائم أمريكا لا تتوافق مع أي معايير للإنسان المتحضر. إن ظنوا أن قتل الإيرانيين يمكن أن يحدث أي وهن في إرادة وعزيمة إيران، فهذا بالتأكيد غير صحيح. كل جرح يصيبنا يزيدنا إصراراً على الدفاع عن كيان إيران.

يجب أن يدين المجتمع الدولي الهجوم على منشآت دارخوين

وفي معرض اجابته على سؤال حول احتمال انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في ظل الهجمات على المنشآت النووية، قال بقائي: إن دراسة أي موضوع هي عملية مستمرة. نحن ندرس بشكل دائم أي موضوع يتعلق بإيران. نحن حالياً أعضاء في المعاهدة، ونعرف التزاماتنا في هذا الصدد، وكذلك نعبر عن التوقعات.

وتابع: يجب أن يدين المجتمع الدولي الهجوم على منشآت دارخوين. تتوقع إيران من المدير العام للوكالة أن يعلن موقفه بوضوح في إدانة الجريمة الأمريكية.

توسيع الحرب مسؤوليته تقع بالكامل على عاتق أمريكا

وحول احتمال توسيع الحرب في المنطقة، قال: إن مسؤولية توسيع الحرب تقع بالكامل على عاتق أمريكا. أمريكا، بإصرارها على استخدام أراضي دول المنطقة وانتهاك حرمة سيادة هذه الدول، تواصل شن هجماتها. ليس لدينا أي عداء مع أي دولة، ونحن جيران. نتوقع منها، في إطار الالتزام بواجباتها، أن تمنع أمريكا من استخدام أراضيها للاعتداء على الدولة الإسلامية. عملنا هو الدفاع عن أنفسنا بموجب حق الدفاع المشروع، وقواتنا المسلحة سترد.

لم يتم الإفراج عن أي سجين أمريكي بالصفات التي ذكرها ترامب

قال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي حول ادعاء الإفراج عن سجين أمريكي من إيران: لم يتم الإفراج عن أي سجين أمريكي بالصفات التي ذكرها ترامب. الشخص المعني لم يكن سجيناً ولا لديه ملف قضائي.

زيارة عراقجي إلى قيرغيزيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية شنغهاي

كما اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي قائلا: سيعقد اجتماع وزراء خارجية شنغهاي يومي الخميس والجمعة في قيرغيزستان، وسنشارك في هذا الاجتماع. لهذا الاجتماع أجنداته المحددة للأمن ومكافحة الإرهاب. وهو أيضاً مكان مناسب للتشاور بين وزير الخارجية ونظرائه. بالطبع، يوم الخميس سنستضيف وفداً عراقياً رفيع المستوى، وبعد ذلك نتوجه إلى قيرغيزستان.

متابعة جرائم أمريكا ضد إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول متابعة جرائم أمريكا ضد إيران: الجريمة التي ارتكبت ضد إيران، وخاصة استشهاد قائد الثورة الاسلامية والعديد من المسؤولين الإيرانيين، كانت جريمة غير مسبوقة ولا تغتفر. متابعة الثأر وتحقيق العدالة هي قضية وطنية، وكل أركان الحكم تعتبر نفسها مسؤولة في هذا الصدد. كما أن أحرار العالم يعتبرون أنفسهم شركاء في هذا المبدأ.

كما شدد: سنستخدم جميع الأدوات في توثيق الجريمة. هذه الجريمة تتجاوز أي مرجع وأي هيئة دولية قد تكون أساساً لها.

زيارة رئيس وزراء العراق لطهران تحظى باهمية بالغة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول سفر رئيس وزراء العراق إلى إيران: هذه الزيارة ثنائية، وعلاقتنا مع العراق تعرفون جميعاً كم هي مهمة. لطالما أعطينا قيمة خاصة للاستقرار والرفاهية واستقلال العراق، ولم نألو جهداً في تعزيز العلاقات والمساعدة في الحفاظ على استقلال العراق. هذا ليس نهج الآخرين، فأمريكا كانت دائماً تمارس الترهيب والتدخل.

وتابع: سفر رئيس وزراء العراق مهم جداً، ونرحب به مسبقاً. يمكن أن تكون هذه الزيارة نقطة تحول في تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين. سيتم مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، خاصة الحدود والأمن. وسيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم خلال هذه الزيارة.

سنواصل علاقاتنا مع كوبا

ورداً على ادعاءات أمريكا ضد العلاقات الإيرانية الكوبية، قال: نعلم وهم يعلمون أنهم يكذبون. كوبا تتعرض لضغوط وتهديدات أمريكية لأكثر من ٧٠ عاماً. شعب كوبا شعب حر ويسعى للاستقلال. المسار الذي بدأ في أمريكا اللاتينية خلال العامين الماضيين هو مسار خطير، وهو تجسيد للانحياز الأحادي المتشدد الذي تريده أمريكا ليجعل الجميع تابعين لها.

وأردف: ندين الضغوط على كوبا، وجميع الادعاءات حول العلاقة بين إيران وكوبا هي للتهديد. سنواصل علاقاتنا مع كوبا.

سفر وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان

كما اشار بقائي فيمؤتمره الصحفي الى سفر وزير الداخلية الايراني إلى باكستان، قائلا: نعم، من المقرر أن تتم الزيارة اليوم، وسيتوجه الوزير "مؤمني" إلى باكستان. هي زيارة ثنائية، ومن المقرر التشاور بشأن مسؤوليات وزارات الداخلية.

الهجوم على دارخوين يثبت أن أمريكا لديها مشكلة مع المعرفة والصناعة الإيرانية

وحول عدم مبالاة الوكالة الدولية تجاه الهجوم على موقع منشآت دارخوين النووية الايرانية، قال: من المؤكد أن هذا الصمت وعدم المبالاة لن يعزز ثقتنا في الوكالة. ثانياً، إن عدم إعلان الوكالة لموقفها لن يحدث فرقاً في جوهر القضية. جوهر القضية هو الهجوم على منشآت نووية سلمية لدولة ما، وهو ما يخالف القانون الدولي.

واشار: هذا الهجوم فاضح، ويُظهر أن ادعاءات أمريكا ضد إيران كاذبة. كانت منشآت دارخوين مخصصة لإنتاج الطاقة. هذا الهجوم يثبت أن أمريكا لديها مشكلة مع المعرفة والصناعة الإيرانية.

شروط إيران لأي مفاوضات محتملة

وردا على سؤال بشأن شروط إيران لأي مفاوضات محتملة، شدد على ضرورة ضمان تنفيذ أي عهد، وقال: وقد أظهرنا بوضوح أنه كما أننا جادون في الوفاء بالالتزامات، فإننا جادون أيضاً في متابعة المطالب. الضمان لتنفيذ العهد هو قوتكم. نحن مصممون على جعل هذه الأداة أكثر قوة يوماً بعد يوم.

نحن مركزون على الدفاع عن إيران

وحول ما إذا كانت إيران ستنسحب من مذكرة التفاهم، أجاب: حالياً نحن مركزون على الدفاع عن إيران، وواجبنا هو دعم المدافعين عن الوطن. لم ندخل غرفة لنخرج منها. قمنا بإعداد وثيقة وقعها طرفان ، ووافق الطرف الآخر بوعي. التزاماته واضحة جداً، الطرف الآخر لم ينفذها بل نقضها. نحن أيضاً قلنا بالمقابل أننا لن ننفذ.

مضيق هرمز لا يمكن تهميشه

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول تصريحات الأمريكيين لتهميش سيادة إيران في مضيق هرمز: منذ ٨٠ عاماً وهم يحاولون تهميش مضيق هرمز، لكن مضيق هرمز لا يمكن تهميشه.

الأمريكيون لا يلتزمون بأي من القواعد الإنسانية

وحول ادعاء أمريكا باستهداف مراكز عسكرية إيرانية، قال: اعترف الأمريكيون رسمياً بأنهم لا يلتفتون إلى أي من القواعد الإنسانية. لقد قالوا إنهم لا يلتزمون بالقواعد السخيفة. هاجموا ناقلة إيرانية بدافع التسلية. كل هذه اعترافات بعدم الالتزام بالقوانين الإنسانية. تكرار هذه الجرائم سيزيد من عبئهم، وسيكونون بالتأكيد مسؤولين.

لدينا خطة مفصلة للتعاون مع روسيا بشأن الممرات وتعزيز التعاون السككي

وقال بقائي حول العلاقات الإيرانية الروسية: علاقتنا مع روسيا شاملة وقائمة على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ولها أبعاد مختلفة. لدينا خطة مفصلة للتعاون بشأن الممرات وتعزيز التعاون السككي. كلا البلدين جادان في تسهيل مسار التعاون.

ضرباتنا فقط للقواعد الأمريكية

وحول الهجمات على أراضي إقليم كردستان العراق، قال: لا نهاجم أي طرف، ضرباتنا فقط للقواعد الأمريكية التي تُستخدم لشن هجمات على إيران. هذا في إطار الدفاع عن الأمن المشترك بين إيران والعراق. لدينا اتفاقية أمنية مع العراق، وللتأكد من عدم استغلال الأراضي العراقية.

واضاف: نتوقع أن يسير مسار التعاون بين البلدين بحيث لا نضطر للجوء إلى مثل هذه الإجراءات للدفاع عن إيران.

نحن جادون ومصممون على الدفاع عن البلاد

وفي معرض اجابته على سؤال حول العلاقات مع دولتي البحرين والإمارات، قال: الدول تعرف واجباتها. وفقاً للقانون الدولي، الدول ملزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها وإمكانياتها ضد دولة أخرى. انتهاك سيادة الدول يحدث بشكل أكبر من قبل أمريكا، التي أقامت قواعد في أراضيها وتستخدمها للهجوم على إيران.

وتابع قائلا: نحن ندافع عن أنفسنا، ويجب ألا تسمح الدول لأمريكا باستخدام أراضيها للهجوم. نحن جادون ومصممون على الدفاع عن البلاد.

رد فعل على تصريحات فانس بشأن الكيان الصهيوني وإيران

وقال بقائي رداً على تصريحات فانس بشأن الكيان الصهيوني وإيران: الخلافات والنقاشات الداخلية لأمريكا تعود لهم، بالنسبة لنا، أداء الحكومة الأمريكية هو المهم، حيث لم تلتزم بتعهداتها. لا شك في سوء نية الكيان الصهيوني. إنهم لا يدعمون أي مسار يمكن أن يخلق أي أمل في الاستقرار في المنطقة، بل يخربون. هذا تعرفه المنطقة والرأي العام الأمريكي أيضاً. كل حكومة مسؤولة عن سلوكها ويجب أن تفي بالتزاماتها بغض النظر عن التدخلات.

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