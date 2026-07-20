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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٣ م

قاليباف يهنئ إسبانيا بإحراز كأس العالم ويشيد بمواقفها الداعمة لفلسطين وإيران

قاليباف يهنئ إسبانيا بإحراز كأس العالم ويشيد بمواقفها الداعمة لفلسطين وإيران

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، رئيسي مجلس الشيوخ والنواب في إسبانيا بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مؤكداً أن مواقف إسبانيا ولاعبي منتخبها في دعم فلسطين ي ومساندة ايران خلال الحرب المفروضة الثالثة تعكس قيم الحرية ورفض الهيمنة.

أفادت وكالة مهر للأنباء بعث رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة تهنئة إلى رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في إسبانيا، بمناسبة تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأكد قاليباف في رسالته أن دعم المسؤولين الإسبان ولاعبي المنتخب للشعب الفلسطيني، إلى جانب مواقف إسبانيا المؤيدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب المفروضة الثالثة، برهن على أن حب الحرية ورفض الخضوع للهيمنة يمثلان من أبرز سمات الشعب الإسباني الواعي والمحترم.

وأضاف: "أتقدم إليكم، وإلى شعب إسبانيا وحكومتها، بأحرّ التهاني بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026."

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن هذا الإنجاز الرياضي لم يبعث الفرحة في قلوب الشعب الإسباني فحسب، بل أدخل السرور أيضاً إلى قلوب الأحرار والشعوب المستقلة والباحثة عن العدالة في مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام رسالته، أعرب قاليباف عن تمنياته لإسبانيا وشعبها بمزيد من التقدم والنجاح والازدهار.

رمز الخبر 1972424
محمدرضا غفاری

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