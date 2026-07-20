بالصور..سفراء باكستان وسريلانكا وأيرلندا الجدد يلتقون عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أيدن كرونين، السفير الأيرلندي الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي وقدم نسخة من أوراق اعتماده يوم الاثنين، في بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا.

كما التقى عمران أحمد صديقي، السفير الباكستاني الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي وقدم نسخة من أوراق اعتماده، في بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا.

هذا والتقت سفيرة سريلانكا الجديدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فصيحة عزمي ايضا، بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي، وقدمت له نسخة من أوراق اعتمادها يوم الاثنين، في بداية مهمتها الدبلوماسية في بلادنا.

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