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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٠٣ م

بالصور..سفراء باكستان وسريلانكا وأيرلندا الجدد يلتقون عراقجي

بالصور..سفراء باكستان وسريلانكا وأيرلندا الجدد يلتقون عراقجي

التقى سفراء باكستان وسريلانكا وأيرلندا الجدد اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أيدن كرونين، السفير الأيرلندي الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي وقدم نسخة من أوراق اعتماده يوم الاثنين، في بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا.

دیدار سفیر جدید ایرلند در ایران با عراقچی

كما التقى عمران أحمد صديقي، السفير الباكستاني الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي وقدم نسخة من أوراق اعتماده، في بداية مهمته الدبلوماسية في بلادنا.

سفیر جدید پاکستان در ایران با عراقچی دیدار کرد

هذا والتقت سفيرة سريلانكا الجديدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فصيحة عزمي ايضا، بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي، وقدمت له نسخة من أوراق اعتمادها يوم الاثنين، في بداية مهمتها الدبلوماسية في بلادنا.

تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سریلانکا به عراقچی

/انتهى/

رمز الخبر 1972432
جواد ماستری فراهانی

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