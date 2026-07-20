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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٤١ م

بالفيديو.. صور أقمار صناعية تكشف أضرارًا واسعة في قاعدة الجيش الأمريكي بالأردن

بالفيديو.. صور أقمار صناعية تكشف أضرارًا واسعة في قاعدة الجيش الأمريكي بالأردن

أظهرت صور أقمار صناعية جديدة مزيدًا من التفاصيل حول الأضرار الكبيرة التي لحقت بقاعدة موفّق السلطي العسكرية في الأردن، إثر الردّ الإيراني على مصادر العدوان في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء وفقًا لمنصة «Sur Atlas» المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية، تُظهر الصور الملتقطة يوم أمس تعرض حظيرتين للطائرات (هنغرين) لأضرار، ورصد نقطة إصابة كبيرة داخل منطقة سكن القوات، إلى جانب تدمير عدد من الملاجئ والتحصينات داخل القاعدة.

رمز الخبر 1972427
محمدرضا غفاری

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