الحرس الثوري الإيراني ينشر صوراً لحظائر طائرات F-15 وF-16 المدمرة في الأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للحرس الثوري، أن الصور المنشورة تظهر دماراً واسع النطاق في هذه الحظائر.

وقد تم مساء أمس تنفيذ هجوم مدمر ومتزامن بالصواريخ والطائرات المسيرة على ملاجئ المقاتلات ومنصة توقف كبيرة في القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن.

وفي هذه العملية، قام مقاتلو القوات الجوفضائية الشجعان التابعون للحرس الثوري، في الموجة العشرين من عملية "نصر 2"، برمز "يا أبا الفضل العباس (ع)" المبارك، وبهجوم مدمر ومتزامن بالصواريخ والطائرات المسيرة على ملاجئ المقاتلات ومنصة التوقف الكبيرة في القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن، بتدمير ما لا يقل عن مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بشكل كامل، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر منها.

/انتهى/