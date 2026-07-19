قاليباف: طاعة القيادة شرط أساسي لتحقيق النصر في مواجهة العدو

أفادت وكالة مهر للأنباء أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ التمسّك بالوحدة ليس مجرّد توصية أخلاقية، بل إنه "شرط أساسي لتحقيق النصر في مواجهة العدو".

وأضاف قاليباف، في منشور على "إكس" قائلاً: "علينا أن نعتبر الامتثال لهذا التوجيه الشرعي والوطني الصادر عن قائد الثورة الإسلامية جزءاً مهماً من دورنا التاريخي في هذه المقاومة الوطنية وفي إدارة شؤون البلاد".

وفي إطار متصل، كان قاليباف قد شدّد منذ أيام على أنّ التنسيق بين العمل العسكري والدبلوماسي يصون المصالح الوطنية، طالباً من أبناء الشعب الإيراني "الحفاظ على الوحدة"، وأن يكونوا حاضرين في الميدان ويستعرضوا الوحدة أمام الأعداء.