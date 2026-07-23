الحرس الثوري: مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية والسفن المخالفة تتراجع بسرعة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت البيان رقم 43، وجاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني العظيم والثائر،

لقد منح حضوركم العاشق في الميدان روحاً جديدة للمعركة مع الاستكبار، ودعاؤكم الصالح هو ضمان لانتصار المقاتلين على العدو المعتدي.

لقد حاولت ثلاث ناقلات نفط، بإغراء وتحريض من الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، عبور المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، ولكن بعد انفجار واشتعال نيران كثيفة في إحداها، تراجعت السفينتان الأخريان بسرعة عائدة إلى الخلف.

تؤكد القوات البحرية المقتدرة للحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتنا، وسيبقى مغلقاً تماماً طالما استمرت شرور أمريكا في المنطقة، ولن تدخل أو تخرج أي ناقلة نفط، وكل سفينة تنخدع بأمريكا وتحاول العبور دون التنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيكون مصيرها نفس المصير.

نحن نحذر أمريكا المعتدية والقاتلة للأطفال من الاستمرار في شرورها في هذه المنطقة الحساسة، وتعريض السفن التجارية للخطر، والتلاعب بأمن الطاقة العالمي.

توقفوا عن التدخلات التي لا ينتج عنها سوى أزمة طاقة ونقص في الأسمدة الزراعية للعالم، فهذه الشرور لن تكون لكم سوى مزيد من عدم المصداقية وهزيمة لا تعوض ستذوقونها قريباً.

بإذن الله، سيتم تنفيذ عملية عقابية على هذه المخالفة التي ارتكبتموها."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/