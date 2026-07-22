قائد الجيش الايراني: لا نثق بالعدو قيد انملة..إيران تسيطر على مضيق هرمز وتواجه القوات الأمريكية

قال خلال تفقده وحدات برية وجوية ووحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش في محافظة أصفهان، إن الهدف النهائي للعدوانين الأخيرين على إيران لم يكن توجيه ضربة مؤقتة، بل السعي إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإضعاف إيران وصولاً إلى تقسيمها.

وأضاف أن الشعب الإيراني، كما صمد خلال الحرب العراقية الإيرانية، يواصل اليوم الوقوف في مواجهة خصومه، مؤكداً أن العدو فشل في تحقيق أهدافه.

وخاطب حاتمي قادة الجيش والشعب الإيراني قائلاً إن عليهم أن يفخروا بما حققوه، معتبراً أن إيران أصبحت أمة مرفوعة الرأس على المستوى الدولي. وأضاف أن أمريكا جلست في موقع فرعون وكانت تعتقد أنه لا يوجد جيش في العالم قادر على مواجهتها، مشيراً إلى أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وتواجه القوات الأمريكية، وأن واشنطن مطالبة بالإقرار بمكانة الجمهورية الإسلامية وقدراتها.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشاد قائد الجيش الإيراني بأداء سلاح الجو، معلناً أن مقاتلة من طراز F-5 نفذت مهمة هجومية ضد قاعدة تضم منظومات "باتريوت" ومقاتلات F-15 وF-16 وعادت سالمة، مضيفاً أن نتائج العملية أدت إلى إسقاط ثلاث مقاتلات F-15 بنيران صديقة.

كما قال إن الولايات المتحدة فوجئت، برد فعل الإيرانيين تجاه قواتها، مشيراً إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تحدث فيها عن تعرض القوات الأمريكية لإطلاق نار من المواطنين الإيرانيين خلال تحليق مروحيات أمريكية في الأجواء الإيرانية.

وأضاف: «كانوا يعتقدون أن دخولهم إلى إيران سيُقابل بالترحيب، لكنهم واجهوا رفضاً واسعاً ومقاومة كبيرة من الشعب الإيراني». وتابع: «إذا امتدت اليد الأمريكية إلى الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه ملايين الإيرانيين الذين سيقاتلونها بكل ما يملكون».

واتهم حاتمي اعداء إيران بشن حرب مركبة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً الإعلام والفضاء الإلكتروني بهدف إضعاف معنويات الشعب الإيراني، معتبراً أن ما تقوم به وسائل الإعلام المعادية لا يختلف عن العمل العسكري ويكمله.

وأكد أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة قيد انملة، مشيراً إلى أن طهران كانت تتوقع عدم التزام واشنطن بأي تفاهمات، ولذلك واصلت العمل على تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية.

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