أمريكا تعمل على تطبيع جرائم الحرب؛ ونحن نقف في وجهها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على تهديدات المسؤولين الأمريكيين بشن هجمات على البنى التحتية المدنية والجسور ومحطات الطاقة، متجاهلين القواعد الأساسية للقانون الدولي: "لا يوجد أمر يبيح ارتكاب جريمة حرب؛ والاستناد إلى أمر من رتبة أعلى لتبرير جرائم الحرب لا يعفي مرتكبي الجريمة من المسؤولية الجنائية".

وتابع بقائي: "تسعى الإدارة الأمريكية إلى التضحية بكل ما تبقى من القانون الإنساني الدولي وأسس الأخلاق والحضارة الإنسانية، لإشباع شهيتها التي لا تشبع للحرب والقتل".

وأضاف: "إن السياسة التي تدعو إلى تدمير الجسور ومحطات الطاقة هي سياسة غير قانونية وإجرامية بشكل واضح. هذه السياسة هي مثال على الانتقام والعقاب الجماعي؛ وهي إجراءات حُظرت صراحةً كجرائم حرب في القانون الدولي والقانون الداخلي الأمريكي، وخاصة بموجب المادة 18 من القانون الأمريكي (U.S.C. § 2441) (قانون جرائم الحرب). هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. إن قانون العدالة العسكرية (UCMJ) ودليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية يؤكدان بوضوح أن على العسكريين واجباً قانونياً وأخلاقياً يمنعهم من تنفيذ أوامر رؤسائهم التي تكون غير قانونية بشكل واضح".

واختتم بقائي: "إيران تقف مصممة وحازمة في وجه التمرد وانتهاك القانون".

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