عراقجي يرد على تصريحات ترامب بشأن مصادرة الأصول الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي كتب على صفحته الشخصية: "إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالبات محتملة وغير مرتبطة في المستقبل، هو خلق لسابقة خطيرة ومثيرة للفتن".

وأضاف عراقجي: "أولئك الذين يشجعون على مثل هذه الإجراءات أو يستفيدون منها، يجب أن يتذكروا أنه عندما تصبح مصادرة أموال الآخرين ممارسة طبيعية من قبل الحكومات، فلن يكون أي أصل في مأمن أو مصونية".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "الفوضى وعدم الاستقرار الناتج عن مثل هذا المسار، لن يكونا سارين ولا سلميين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعم قبل ساعات أن أي أضرار تلحق بالسفن والشحنات سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية الموجودة لدى أمريكا.

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