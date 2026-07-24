دوي صفارات الإنذار في البحرين، وقوع عدة انفجارات في مقر الأسطول الخامس الأمريكي

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "الحدث" أن صفارات الإنذار دوت في البحرين إثر هجمات صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في المنطقة بأن عدة انفجارات هائلة هزت مناطق مختلفة من البحرين.

كما انتشرت تقارير عن سماع دوي انفجارات في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في هذا البلد. وأفادت مصادر إخبارية بإصابة مباشرة داخل هذه القاعدة الجوية، وارتفاع أعمدة الدخان منها.

ودعت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها، المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الحفاظ على هدوئهم، والتوجه إلى أقرب نقطة آمنة، والابتعاد عن الطرق الرئيسية للحفاظ على السلامة والأمن العام، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار بسبب الخطر المحدق.

وفي فجر اليوم، وقعت انفجارات أيضاً في القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت، وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في هذه القواعد. كما أفادت التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة "موفق السلطي" في الأردن، ودوي صفارات الإنذار في عمان، العاصمة الأردنية.

وبالتزامن مع انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار، واستئنافها الاعتداءات والهجمات على مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة المناطق الجنوبية، قام كل من الجيش والحرس الثوري الإيرانيين باستهداف القواعد الأمريكية في الدول العربية بالمنطقة، بهجمات صاروخية وجوية، وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية فادحة.

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