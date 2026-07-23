العميد أكرمي نيا: الهجمات الانتقامية ستدخل مرحلة جديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني، قال في معرض شرحه لآخر مستجدات المواجهة مع المعتدين الأمريكيين: "بعد انتهاك المذكرة من قبل الجانب الأمريكي، نشهد الآن مرحلة جديدة من الحرب؛ كما تنفذ القوات المسلحة الإيرانية هجماتها الانتقامية رداً على اعتداءات العدو، وستستمر هذه العمليات طالما استمرت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية للبلاد".

وحذر العميد أكرمي نيا من إطالة أمد هذا الوضع، وقال: "يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن هذا المسار لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل لفترة طويلة، وإذا أصرّوا على استمرار شرورهم ضد المناطق الجنوبية من بلادنا، فسنقوم حتماً بإجراءات جديدة. لقد تم التخطيط والعمل على سيناريوهات جديدة، وسندخل بالتأكيد بشكل جديد لإجبار العدو على التوقف عن الحرب".

وأكد المتحدث باسم الجيش، في معرض تأكيده على أن الدخول في ميادين جديدة يمكن أن يكون أحد الخيارات الاستراتيجية لإيران، أن "هناك استراتيجيات أخرى سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

ثم تطرق العميد أكرمي نيا إلى وضع القوات الجوية للجيش، وقال: "لقد استفدنا إلى أقصى حد من فترة وقف إطلاق النار لتعزيز وضعنا وقوتنا القتالية؛ في الواقع، المهم هو الروح المعنوية والدافع والإرادة العالية لرفاقي في القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش الإيراني لمواجهة عدوان العدو، ولحسن الحظ، نحن اليوم في حالة استعداد أفضل مما كنا عليه في الماضي".

وحول احتمالية الهجوم البري للعدو ومستوى استعداد القوات البرية للجيش الإيراني، قال العميد أكرمي نيا: "نحن لا نستبعد أي إجراء من قبل العدو؛ ولهذا السبب، قمنا بتعزيز استعداداتنا لأي سيناريو قد يختاره العدو وينفذه. ولكن إذا قام العدو باعتداء بري، فستكون خسارته أكبر بكثير مما ستكون عليه في الهجمات الجوية والبعيدة المدى. العمليات البرية توفر فرصاً كبيرة جداً لإلحاق الضرر وتكبيد العدو خسائر أكبر، وفي هذا المجال، ستكون فعاليتنا وكفاءتنا أعلى بكثير".

واختتم المتحدث باسم الجيش حديثه، في معرض إشارته إلى موضوع الانتقام والمطالبة بدماء الشهداء والقائد الشهيد، بالقول: "لقد تحول هذا الموضوع اليوم إلى مطلب شعبي عام ووطني؛ لذا، وبالنظر إلى هذا المطلب الوطني، وتأكيدات القائد العام للقوات المسلحة في رسائله، قامت القوات المسلحة بتعديل برامجها في هذا الاتجاه، وإن شاء الله، ستنتقم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من العدو المعتدي لدماء الشهداء وقائدنا الشهيد العزيز".

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