بقائي: ما هو رد دول مجلس تعاون الخليج الفارسي حول اعتراف أمريكا بضلوعها في العدوان على إيران؟

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي نشر مقطع فيديو يتضمن تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التي أشار فيها بوضوح إلى تعاون ومشاركة خمس دول من مجلس التعاون الخليجي والأردن في العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، وكتب: "لقد ذكر براد كوبر، قائد سنتكوم، بوضوح خمس دول أعضاء في مجلس التعاون الخليج الفارسي والأردن، وقال إنهم شاركوا في العدوان العسكري الأمريكي على إيران. إذا كان هذا الادعاء الأمريكي كذباً، فعلى الحكومات المذكورة أن تنفيه رسمياً وشفافاً".

وأضاف بقائي: "في ظل هذه الظروف، عندما تستهدف إيران، في إطار حقها الأصيل والقانوني في الدفاع المشروع، القواعد والممتلكات العسكرية والداعمة لأمريكا في أراضي هذه الدول، فإن طرح سؤال 'لماذا فعلت إيران ذلك؟' لا يملك أي مبرر".

وتابع المتحدث: "لا ننسى أن المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والصراع في المنطقة ليس سوى العدوان العسكري لأمريكا والكيان الصهيوني على إيران؛ وأي مشاركة في هذا العدوان، بما في ذلك من خلال توفير الأرضية للعمليات العسكرية، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، تُعتبر عملاً عدوانياً، وتنتهك مبدأ حسن الجوار، والفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة. إن دفاع إيران عن نفسها هو في سبيل إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها".

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