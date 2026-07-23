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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٠:٢١ ص

استهداف ثلاث قواعد أمريكية في الكويت مجدداً بهجماعات مسيرة من الجيش الإيراني

استهداف ثلاث قواعد أمريكية في الكويت مجدداً بهجماعات مسيرة من الجيش الإيراني

أعلن الجيش الإيراني أنه في المرحلة الثالثة والعشرين من عملية "صاعقة"، استهدف مراكز ووحدات الجيش الأمريكي الإرهابي في قواعد الدوحة وعلي السالم وعريفجان بالكويت، بهجمات واسعة بطائرات مسيرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه رداً على استمرار وقاحة واعتداءات العدو الخبيث على البلاد، قام الجيش الإيراني، في المرحلة الثالثة والعشرين من عملية "صاعقة"، قبل ساعات، باستهداف موقع مستودعات الذخائر والمواد اللوجستية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال في قاعدة الدوحة، وخزانات الوقود في قاعدة علي السالم، ومستودعات الذخائر في معسكر عريفجان بالكويت، بهجمات واسعة بطائرات مسيرة انتحارية.

وأكد الجيش الإيراني، في معرض تأكيده على عظمة وصلابة إيران في مواجهة أشرس أعداء البشرية، أن "شرط الحفاظ على هذه القوة هو تعزيز الوحدة والتآزر، والالتزام بشعار 'كل إيران لإيران'."

/انتهى/

رمز الخبر 1972524

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