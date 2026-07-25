فورين بوليسي: الولايات المتحدة تواجه تحديات عسكرية وجغرافية معقدة أمام إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت المجلة في تقريرها أن اتساع مساحة إيران، إلى جانب قدراتها العسكرية والبشرية، يمنحها القدرة على إطالة أمد أي مواجهة عسكرية. وأضافت أن الطبيعة الجغرافية للبلاد وتعقيد خطوط الإمداد والدعم اللوجستي يجعل أي عملية برية واسعة النطاق أكثر صعوبة بكثير مقارنة بالتجارب العسكرية الأمريكية السابقة، وفي مقدمتها غزو العراق عام 2003.

وأشار التقرير إلى أن جزيرة خرج (خارك) تحظى باهتمام خاص نظراً لدورها الحيوي في تصدير النفط الإيراني، إلا أن أي انتشار عسكري أمريكي فيها لن يكون خالياً من المخاطر، إذ قد تتعرض القوات الأمريكية لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، بما قد يفضي إلى نزاع طويل الأمد.

وأوضح التقرير أن الإشكالية الأساسية لا تكمن فقط في تنفيذ العمليات العسكرية، بل أيضاً في تحديد الهدف النهائي للحرب، وكيفية الحفاظ على أي مكاسب عسكرية قد تتحقق على الأرض.