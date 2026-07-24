الجيش الإيراني يستهدف قواعد أمريكا في الأردن والبحرين بالطائرات المسيرة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في استمرار للهجمات بالطائرات المسيرة التي يشنها الجيش الإيراني، وفي المرحلة الرابعة والعشرين من عملية "صاعقة"، تم فجر اليوم استهداف "خزانات الوقود"، و"المستودعات والحظائر الكبيرة للمعدات"، و"مكان إقامة" قوات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، بطائرات "آرش" المسيرة الانتحارية.

وفي استمرار لهذه المرحلة من عملية "صاعقة"، تم أيضاً استهداف "حظائر الطائرات"، و"حظائر صيانة وإصلاح الطائرات"، و"مكان إقامة" مرتزقة الجيش الأمريكي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن، بهجمات بطائرات مسيرة من الجيش الإيراني.

وأكد الجيش الإيراني أن "أي إجراء يتخذ لمواجهة المصالح المشروعة والقانونية للأمة والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة أمن ومصالح اقتصادية لدول المنطقة الأخرى أيضاً".

/انتهى/