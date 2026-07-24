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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٠ ص

الجيش الإيراني يستهدف قواعد أمريكا في الأردن والبحرين بالطائرات المسيرة

الجيش الإيراني يستهدف قواعد أمريكا في الأردن والبحرين بالطائرات المسيرة

أعلن الجيش الإيراني أنه في المرحلة الرابعة والعشرين من عملية "صاعقة"، واستمراراً لسلسلة عملياته بالطائرات المسيرة، استهدف مراكز مهمة تابعة للجيش الأمريكي المعتدي في الأردن والبحرين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في استمرار للهجمات بالطائرات المسيرة التي يشنها الجيش الإيراني، وفي المرحلة الرابعة والعشرين من عملية "صاعقة"، تم فجر اليوم استهداف "خزانات الوقود"، و"المستودعات والحظائر الكبيرة للمعدات"، و"مكان إقامة" قوات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، بطائرات "آرش" المسيرة الانتحارية.

وفي استمرار لهذه المرحلة من عملية "صاعقة"، تم أيضاً استهداف "حظائر الطائرات"، و"حظائر صيانة وإصلاح الطائرات"، و"مكان إقامة" مرتزقة الجيش الأمريكي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن، بهجمات بطائرات مسيرة من الجيش الإيراني.

وأكد الجيش الإيراني أن "أي إجراء يتخذ لمواجهة المصالح المشروعة والقانونية للأمة والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة أمن ومصالح اقتصادية لدول المنطقة الأخرى أيضاً".

/انتهى/

رمز الخبر 1972533

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